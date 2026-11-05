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Olioliva 2026, domani l’inaugurazione a Imperia: a Calata Cuneo il presidente Bucci e il sindaco Scajola
Al via la 26ª edizione della kermesse. In mattinata il convegno Eurocin su mobilità e infrastrutture tra Ponente, Piemonte e Costa Azzurra
Imperia. Entra nel vivo l’edizione 2026 di Olioliva, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Domani, venerdì 6 novembre, la città di Imperia ospiterà l’inaugurazione ufficiale della 26ª edizione della kermesse alla presenza del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
Il taglio del nastro è in programma alle ore 15:00 a Calata Cuneo. Alla cerimonia prenderanno parte anche il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola e gli assessori regionali Marco Scajola, Luca Lombardi e Alessio Piana.
Il convegno su mobilità e logistica
La giornata si aprirà nella mattinata presso l’Auditorium della CCIAA Riviere di Liguria (sede di Imperia) con il convegno organizzato da EUROCIN G.E.I.E. nell’ambito di “Olioliva Week 2026”, intitolato “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”.
I lavori vedranno diversi interventi da parte delle istituzioni regionali:
- L’assessore all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola interverrà al panel “Ferrovia delle Meraviglie, Metropolitana del Mare e Smart Bus oltreconfine: un modello di Mobilità Senza Confini tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra”.
- L’assessore allo Sviluppo economico e alla Cooperazione territoriale europea Alessio Piana approfondirà i temi legati ai progetti transfrontalieri e alla cooperazione europea.
- Alle ore 12:00, il presidente Marco Bucci interverrà al panel “Dalla Val Tanaro alla Val Bormida: sbloccare i Corridoi del nord-ovest. Il Futuro del Tenda, dell’Armo-Cantarana ed il progetto nel cassetto della Carcare-Predosa”.