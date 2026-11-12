OliOliva 2026, Confcommercio ringrazia le aziende protagoniste dello stand

mperia. Confcommercio traccia il bilancio della propria partecipazione a OliOliva 2026 e ringrazia le imprese, gli associati e i partner che hanno contribuito alle attività dello stand, trasformato per tre giorni in uno spazio dedicato alle degustazioni, alla panificazione e alla promozione delle produzioni locali.

Un ruolo centrale è stato svolto dagli oleifici, che hanno messo a disposizione materiali, attrezzature e olio extravergine di oliva utilizzato per la preparazione dei prodotti da forno. I rappresentanti delle aziende hanno accompagnato i visitatori alla scoperta delle caratteristiche delle diverse etichette attraverso assaggi e presentazioni.

L’associazione rivolge il proprio ringraziamento a Olio Benza, Casa Olearia F.lli Martini, Olio Calvi, Oleificio Guardone, Oleificio Beraldi, Olio Raineri, Casa Olearia Riviera di Ponente, Olio Fratelli Carli, Alberti 1986, Isnardi, Ranise Agroalimentare e Casa Olearia Taggiasca Srl.

A curare la panificazione sono stati gli associati Assipan, coordinati da Luca Blengini, vicepresidente provinciale e responsabile dell’iniziativa, insieme a Vincenzo Ravera, Giuseppe Romito e ai collaboratori di Arimondo, Ivan Tabò e Felice Piacente. Il pubblico ha potuto assistere alla preparazione e assaggiare le specialità appena sfornate.

Presente anche il presidente nazionale Assipan Antonio Tassone, insieme a Luigi Giuliani, vicepresidente nazionale e presidente provinciale, che hanno sostenuto l’appuntamento attraverso il congresso «Il Futuro della Panificazione».

Alle degustazioni hanno contribuito il Panificio Asplanato di Triora e il Panificio Valle Roya di Ventimiglia, fornendo le specialità da forno abbinate agli oli del territorio.

Tra le proposte più originali dell’edizione 2026, quelle firmate dal pasticcere Alessandro Racca, che ha realizzato una monoporzione di frutta realistica a forma di goccia d’olio, reinterpretando in chiave dolciaria il prodotto simbolo della manifestazione.

Sempre Racca ha inaugurato i tre giorni con una merenda sensoriale a base di brioche alle olive candite e gelato all’olio extravergine, un abbinamento che ha portato la sperimentazione gastronomica al centro dello spazio espositivo.

Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto a Sanremo Piante, che ha fornito le decorazioni vegetali utilizzate per l’allestimento.