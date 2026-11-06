Olioliva 2026, Coldiretti Imperia tra innovazione e tradizione: dalla Taggiasca Igp alla sfida dell’acqua

L’organizzazione agricola ha preso parte nei giorni scorsi ai momenti di approfondimento ospitati dal “Frantoio delle Idee”, concentrando l’attenzione su due temi centrali per il futuro del comparto: la valorizzazione della Taggiasca e la gestione della risorsa idrica.

Nel focus dedicato alle olive da tavola, il consigliere provinciale di Coldiretti Demis Bassan ha sottolineato il valore della nuova Igp della Taggiasca in salamoia, evidenziando la necessità di trasformare il riconoscimento in una concreta opportunità economica per le imprese.

«La Liguria può contare su due produzioni a denominazione, l’Olio Riviera Ligure Dop e la Taggiasca Ligure Igp: un patrimonio da valorizzare anche attraverso oleoturismo e multifunzionalità, soprattutto a sostegno delle piccole aziende», ha dichiarato Bassan.

Altro tema affrontato è stato quello dell’acqua e delle infrastrutture irrigue. Al confronto hanno partecipato Chiara Parodi di Arpal, Corrado Cozzani, direttore del Canale Lunense, e Giovanni Minuto, direttore generale del CeRSAA. Per Coldiretti Imperia è intervenuto il direttore Riccardo Piras, che ha richiamato la necessità di superare una gestione frammentata della risorsa idrica.

«Non possiamo più affrontare il tema dell’acqua in modo frammentato: servono progettazione e aggregazione», ha affermato Piras, ricordando il progetto dei Piccoli Invasi promosso da Coldiretti, basato sulla creazione di una rete diffusa capace di trattenere l’acqua sul territorio e renderla disponibile nei periodi di maggiore necessità.

Un’esigenza che, secondo Coldiretti, assume un peso crescente anche alla luce dell’aumento della domanda idrica da parte di nuovi soggetti produttivi, come i datacenter, rendendo necessaria una programmazione infrastrutturale in grado di tenere insieme le diverse necessità del territorio.

Da oggi Olioliva entra intanto nel vivo anche con la presenza dei produttori Coldiretti sotto i portici e nelle piazze del centro storico. Negli stand saranno presenti olio extravergine, piante aromatiche, mieli, cosmetici alla lavanda, frutta e ortaggi locali.

Venerdì 6 novembre, alle 15, nell’Area Saperi e Sapori del Tendone istituzionale, sono inoltre in programma laboratori didattici per bambini dedicati alla cultura dell’olio e dell’oliva Taggiasca. Per tutto il fine settimana sarà attiva anche la rete di Campagna Amica, mentre il Mercato Coperto di piazza Andrea Doria resterà regolarmente aperto sabato 7 novembre.

«L’olivo è molto più di una coltura: è un patrimonio ambientale, storico e culturale che caratterizza le nostre vallate e le colline terrazzate, contribuisce alla tutela del paesaggio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico», sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia.

Boeri richiama anche il valore identitario degli oliveti liguri, che «custodiscono biodiversità e saperi tramandati nel tempo» grazie al lavoro degli agricoltori, nonostante le difficoltà climatiche e produttive.

Il presidente guarda infine con favore al riconoscimento della Taggiasca in salamoia e all’andamento della campagna: «Il riconoscimento Igp è un traguardo storico, che rafforza il legame tra questa cultivar e il suo territorio d’origine e apre nuove opportunità di valorizzazione. Quest’anno la raccolta si presenta più generosa rispetto alla scorsa annata». «Difendere l’olivo – conclude Boeri – significa proteggere la Liguria, il suo paesaggio e le persone che ogni giorno lo mantengono vivo».