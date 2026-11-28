Olio Dop Riviera Ligure, tagliato il prezzo delle olive: Cia Agricoltori protesta
Roggerone: «Scelta inaccettabile, le nostre aziende sono in grande sofferenza»
Imperia. Scende a 1,44 euro al chilo il prezzo minimo delle olive destinate alla produzione di olio Dop Riviera Ligure. A stabilirlo è stato il consiglio di amministrazione del Consorzio, riunitosi il 25 novembre per esaminare l’andamento dell’annata olivicola. La revisione al ribasso del patto di filiera, avanzata dai trasformatori e confezionatori, ha incontrato l’opposizione dei tre rappresentanti di Cia Agricoltori, gli unici a votare contro.
«È la prima volta che succede. Il patto di filiera da quando esiste non è mai stato modificato. Da sempre viene considerato un modello che altre regioni ci invidiano», spiega Stefano Roggerone, presidente di Cia Agricoltori Liguria. L’accordo raggiunto a ottobre per la campagna 2026/2027 prevedeva una remunerazione minima di 1,60 euro al chilo fino al 30 novembre e di 1,84 euro dal primo dicembre. La nuova cifra resterà invece valida soltanto fino al 20 dicembre. Secondo Roggerone, i trasformatori e confezionatori non avrebbero voluto assumere impegni oltre quella data, prospettando la possibilità di non ritirare l’intero raccolto.
A preoccupare l’organizzazione agricola è anche il confronto con la stagione 2024/2025, caratterizzata da una produzione altrettanto abbondante, durante la quale il valore riconosciuto agli olivicoltori era di 2 euro al chilo.
«Esprimiamo tutto il nostro disappunto per tale scelta inaccettabile – prosegue Roggerone –. Le nostre aziende sono in grande sofferenza, arrivano da annate con produzioni scarse, i costi di produzione sono saliti alle stelle, la manodopera è introvabile e costa sempre di più».
Una situazione che, secondo il presidente, evidenzia la crisi del comparto proprio nell’anno del riconoscimento dell’Igp dell’oliva taggiasca. A pesare sulle imprese sono anche l’arrivo di materia prima da altre zone a costi inferiori e la progressiva scomparsa dei piccoli frantoi. Gli agricoltori che hanno aderito alle certificazioni di qualità rischiano così di lasciare parte del raccolto sugli alberi per mancanza di acquirenti. L’attenzione è rivolta alla riunione del 30 novembre dell’associazione delle olive taggiasche liguri Igp, chiamata ad affrontare le medesime questioni per il prodotto destinato alla salamoia.
«Se fosse deciso un taglio dei prezzi minimi anche in quella sede – conclude Roggerone – questo sarebbe fatale per le aziende agricole e l’abbandono degli oliveti sarebbe enorme, andando a vanificare il nostro impegno storico di recuperare terreni incolti».