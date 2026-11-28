Imperia. Scende a 1,44 euro al chilo il prezzo minimo delle olive destinate alla produzione di olio Dop Riviera Ligure. A stabilirlo è stato il consiglio di amministrazione del Consorzio, riunitosi il 25 novembre per esaminare l’andamento dell’annata olivicola. La revisione al ribasso del patto di filiera, avanzata dai trasformatori e confezionatori, ha incontrato l’opposizione dei tre rappresentanti di Cia Agricoltori, gli unici a votare contro.

«È la prima volta che succede. Il patto di filiera da quando esiste non è mai stato modificato. Da sempre viene considerato un modello che altre regioni ci invidiano», spiega Stefano Roggerone, presidente di Cia Agricoltori Liguria. L’accordo raggiunto a ottobre per la campagna 2026/2027 prevedeva una remunerazione minima di 1,60 euro al chilo fino al 30 novembre e di 1,84 euro dal primo dicembre. La nuova cifra resterà invece valida soltanto fino al 20 dicembre. Secondo Roggerone, i trasformatori e confezionatori non avrebbero voluto assumere impegni oltre quella data, prospettando la possibilità di non ritirare l’intero raccolto.

A preoccupare l’organizzazione agricola è anche il confronto con la stagione 2024/2025, caratterizzata da una produzione altrettanto abbondante, durante la quale il valore riconosciuto agli olivicoltori era di 2 euro al chilo.

«Esprimiamo tutto il nostro disappunto per tale scelta inaccettabile – prosegue Roggerone –. Le nostre aziende sono in grande sofferenza, arrivano da annate con produzioni scarse, i costi di produzione sono saliti alle stelle, la manodopera è introvabile e costa sempre di più».

Una situazione che, secondo il presidente, evidenzia la crisi del comparto proprio nell’anno del riconoscimento dell’Igp dell’oliva taggiasca. A pesare sulle imprese sono anche l’arrivo di materia prima da altre zone a costi inferiori e la progressiva scomparsa dei piccoli frantoi. Gli agricoltori che hanno aderito alle certificazioni di qualità rischiano così di lasciare parte del raccolto sugli alberi per mancanza di acquirenti. L’attenzione è rivolta alla riunione del 30 novembre dell’associazione delle olive taggiasche liguri Igp, chiamata ad affrontare le medesime questioni per il prodotto destinato alla salamoia.