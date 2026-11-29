La parrucchiera imperiese posa per un momento le forbici e impugna una penna per raccontare quanto le donne, attraverso il suo lavoro, le abbiano insegnato

Imperia. Un taglio di capelli può cambiarti la vita, oppure può decidere di raccontarne altre. Ogni «testa» ha la sua storia e Rosi Turrisi è riuscita a mettere su carta quanto, in questi 50 anni, le è passato letteralmente fra le dita. Non le vicende personali delle clienti, ma ciò che ha imparato osservando le donne, accompagnandole nelle loro trasformazioni e comprendendo il significato che l’immagine assume nelle diverse fasi dell’esistenza.

Da questa esperienza è nato «Inaspettatamente tu. Donne capelli e psiche», il volume con cui la titolare di Malì Parrucchieri ha deciso di rendere omaggio alla propria professione e all’universo femminile. Il prossimo 5 dicembre festeggerà mezzo secolo di carriera, nell’anno in cui ha compiuto, ad agosto, 60 anni. Sulla poltrona di una parrucchiera non ci si siede soltanto per sistemare l’acconciatura. C’è chi desidera valorizzare il proprio aspetto, chi cerca il coraggio di voltare pagina e chi, semplicemente, vuole riconoscersi di nuovo nell’immagine riflessa. Dietro una scelta estetica si cela spesso un modo diverso di percepire se stesse, che richiede da parte di chi lavora sensibilità e capacità di ascolto.

È proprio questo intreccio tra aspetto esteriore e mondo interiore ad aver ispirato l’opera, già disponibile su Amazon. Il racconto attraversa sette stagioni dell’esistenza femminile e parte da una domanda: «Quante donne siamo nel corso di una vita?». Un interrogativo al quale l’autrice prova a rispondere attraverso il bagaglio umano e professionale maturato nel tempo.

Rosi ha cominciato presto. Aveva appena quattro o cinque anni quando sistemava le panchine della scuola materna a quadrato, trasformando la sala giochi in un improvvisato salone di bellezza. Le prime clienti erano le amichette, che pettinava per ore, già convinta di quello che avrebbe voluto fare da grande. A dieci arrivò l’occasione di avvicinarsi davvero a quel mondo. A undici anni si cimentò nel primo taglio, scegliendo come modella la sorella. Il risultato, come racconta con ironia nel suo blog, fu un disastro. Non abbastanza, però, da farle cambiare idea.

Dopo la formazione all’Accademia di Maestro d’Arte di Alessandria, le competenze l’hanno portata anche dall’altra parte della cattedra, a insegnare a centinaia di giovani aspiranti acconciatori a gestire una attività da 35 anni. Ma se la tecnica si impara e si perfeziona, c’è un aspetto del mestiere che nessuna accademia può insegnare fino in fondo: comprendere chi si ha di fronte.