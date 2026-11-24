Sanremo . È stato inaugurato da pochi mesi, lo scorso aprile, ma per gli utenti del nuovo Palasalute di via San Francesco raggiungere gli ambulatori si sta già trasformando in una corsa a ostacoli.

La segnalazione arriva direttamente dai cittadini che devono sottoporsi a visite o esami, ma trova piena conferma anche tra gli operatori sanitari che lavorano nella struttura. A fronte di un flusso regolare di pazienti che frequentano il presidio, il parcheggio è costantemente pieno già a metà mattinata, con auto costrette ad attendere in doppia fila e disagi continui per chi deve accedere ai servizi.

A occupare gli spazi destinati all’utenza sanitaria sarebbero molto probabilmente i residenti della zona, che approfittano dell’accesso completamente libero per lasciare l’auto in sosta per ore. Una situazione che manda in tilt la viabilità interna: chi sale al piano sopraelevato in cerca di un posto si ritrova bloccato e costretto a pericolose manovre in retromarcia per riuscire a ridiscendere.

Le testimonianze raccolte raccontano bene il problema quotidiano. C’è chi, per effettuare una semplice vaccinazione da cinque minuti, ha dovuto impiegare mezz’ora alla ricerca di uno spazio utile, finendo per lasciare l’auto negli stalli riservati ai vigili del fuoco pur di non perdere il turno. Un contrattempo pesante, considerando che le prestazioni vengono erogate su appuntamento e basta poco per accumulare ritardi o rischiare di saltare la visita.

Il nodo della questione riguarda la gestione dell’area. Il progetto originario per il parcheggio del Palasalute prevedeva l’installazione di una sbarra d’accesso e l’introduzione di una tariffa calmierata, pensata proprio per garantire la rotazione dei veicoli ed evitare la sosta a lungo termine estranea alla struttura. Un sistema che, tuttavia, non è ancora stato attivato, lasciando di fatto il piazzale privo di filtri e penalizzando proprio chi ha bisogno delle cure.