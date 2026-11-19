Taggia. Quattro proposte progettuali per realizzare il nuovo ospedale del Ponente ligure a Taggia. Si è chiuso con un risultato tutt’altro che scontato l’avviso pubblico promosso dalla Regione Liguria attraverso la formula del partenariato pubblico-privato, il passaggio destinato a individuare il progetto che sarà poi posto a base della successiva gara.

Complessivamente sono sei le proposte arrivate alla Regione per i due nuovi ospedali inseriti nel percorso di partenariato: quattro riguardano Taggia, in provincia di Imperia, e due il futuro presidio degli Erzelli, nel Ponente genovese.

Per il nuovo ospedale imperiese si apre ora la fase più delicata. Gli uffici procederanno all’apertura della documentazione presentata e alla valutazione delle quattro proposte, che dovranno essere confrontate sotto il profilo progettuale, tecnico ed economico. Solo al termine di questa istruttoria verrà individuata la soluzione ritenuta più idonea, destinata a diventare la base della futura procedura di gara.

Non si tratta quindi ancora di un’aggiudicazione e neppure dell’individuazione dell’impresa che costruirà l’ospedale. Il risultato dell’avviso segna però un passaggio importante perché certifica l’esistenza di un interesse concreto del mercato verso l’operazione di Taggia, dopo una lunga fase nella quale il nuovo presidio provinciale è rimasto soprattutto sul piano della programmazione.

Il modello scelto è quello del Partenariato Pubblico Privato, attraverso il quale soggetti privati presentano una proposta per la progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento secondo uno schema che dovrà poi essere valutato dall’amministrazione pubblica. La proposta selezionata non comporterà automaticamente l’affidamento dell’opera, ma costituirà il riferimento per la successiva gara.

A sottolineare il risultato sono il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e l’assessore all’Edilizia sanitaria Giacomo Raul Giampedrone. «Il modello del Partenariato Pubblico Privato conferma ancora una volta la sua capacità di stimolare il mercato», commentano.

«Da una parte abbiamo il cantiere del Felettino che, dopo decenni di attesa, sta realizzando un ospedale fondamentale per la parte orientale della Liguria. Dall’altro, abbiamo un interesse concreto per Taggia ed Erzelli: dobbiamo proseguire rapidamente per giungere al più presto a trasformare i progetti in cantieri».

Il riferimento al Felettino fotografa anche l’obiettivo politico della Regione: provare a utilizzare il partenariato per accelerare la realizzazione delle nuove infrastrutture sanitarie. Taggia rappresenta, da questo punto di vista, una delle partite principali per il Ponente ligure, perché il nuovo ospedale è destinato a diventare il futuro presidio provinciale di riferimento.

Le quattro proposte ricevute non consentono ancora di conoscere quale configurazione avrà il nuovo ospedale, né tempi e costi definitivi dell’intervento: questi elementi dipenderanno dalla valutazione dei progetti e dalla successiva procedura di gara. Ma il numero delle manifestazioni arrivate evita almeno uno degli scenari più temuti, quello di un avviso privo di interesse da parte degli operatori economici.