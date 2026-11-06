Nuovi investimenti sul fronte della viabilità e della sicurezza per Castel Vittorio

Castel Vittorio. Ben 164mila euro di risorse investite per la viabilità nel territorio comunale di Castel Vittorio. Nuova disciplina regolamentare per la rete di videosorveglianza comunale. Sono queste le decisioni assunte dal Consiglio Comunale di Castel Vittorio, riunitosi nella seduta di venerdì 6 novembre 2026. «Con questi importanti investimenti – dichiara il Sindaco Gian Stefano Oddera, – Andiamo a completare una parte significativa e ulteriore del nostro programma amministrativo. Durante il nostro mandato, iniziato nell’autunno 2021, abbiamo avviato una serie di interventi e opere pubbliche che, grazie ai finanziamenti ottenuti da Stato, Regione e Unione Europea, e senza contrarre alcun mutuo, ci hanno permesso di migliorare sensibilmente il nostro territorio».

Completamento del nuovo parcheggio di Corso Caviglia. Il Comune di Castel Vittorio ha ottenuto dalla Regione Liguria, con la delibera della Giunta Regionale n. 423 del 15 ottobre 2026, un nuovo contributo per la realizzazione di parcheggio pubblico al servizio del centro storico in area interessata da lavori di messa in sicurezza del versante, per una spesa complessiva indicata pari a euro 119.153,76.=. La Regione ha stanziato un finanziamento di euro 105.888,27.=, mentre il Comune cofinanzierà l’intervento per la quota di euro 13.265,49.= (finanziata da quota parte dell’avanzo di amministrazione).

«Questa opera ci permetterà di dare una definitiva riqualificazione del versante posizionato nella parte iniziale di Corso Caviglia – dichiara il Sindaco, – E soprattutto permetterà, attraverso la creazione di una nuova scala pedonale, di collegare il fronte strada con la viabilità soprastante del centro storico. Inoltre è prevista l’illuminazione pubblica di tutta l’area Oltretutto, i lavori già avviati con i precedenti lotti ci hanno permesso di eliminare tutta quella parte di degrado esistente nell’area. Nel frattempo abbiamo già installato due specchi retrovisori, che permetteranno l’afflusso e il deflusso dei veicoli in piena sicurezza». I lavori verranno già affidati entro la fine del 2026 e il loro completamento è previsto entro i primi mesi del 2027.

Nuovi asfalti per Castel Vittorio. Il Consiglio Comunale ha inoltre deciso di stanziare ben 45mila euro per l’effettuazione di una serie di interventi di asfaltatura nel territorio comunale di Castel Vittorio, e in particolare in Via Martiri di Gordale e lungo il tratto castelluzzo della strada in tercomunale per Bajardo. La spesa prevista è interamente coperta con fondi comunali, mediante applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione. «Attraverso una corretta ed oculata gestione delle risorse di bilancio, nonché del fondo di cassa – precisa il Sindaco, – siamo riusciti a fronteggiare lo sviluppo delle opere pubbliche appaltate, realizzate o in corso di realizzazione, senza mai ricorrere all’anticipazione di tesoreria, dunque alla liquidità della banca. Gli uffici comunali hanno lavorato con estrema attenzione, e proprio grazie a questo elemento da non sottovalutare, ora abbiamo potuto applicare le quote dell’avanzo di amministrazione per investire ulteriormente sul territorio con le nostre risorse».

I lavori di asfaltatura verranno affidati entro la fine del 2026 e verranno svolti durante i primi mesi del 2027.