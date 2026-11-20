Taggia. volontari della P.A. Croce Verde Arma Taggia. Il percorso, preso il via lo scorso 15 ottobre, ha preparato un nuovo gruppo di cittadini ad operare nell’ambito del soccorso e dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Nel corso di queste cinque settimane, sviluppate tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti hanno acquisito le competenze fondamentali per il servizio in ambulanza e per la gestione delle emergenze, affiancati dagli istruttori e dai militi esperti dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo e tutta l’associazione hanno rivolto un sentito ringraziamento ai formatori per la dedizione dimostrata e hanno dato un caloroso benvenuto ai nuovi volontari, augurando loro buon lavoro al servizio del prossimo.