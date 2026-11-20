Nuove forze per il soccorso: concluso il corso di formazione della Croce Verde Arma
Si è completato il percorso formativo durato cinque settimane: i nuovi volontari sono pronti ad avviare la fase di affiancamento operativo al servizio della comunità
Taggia. volontari della P.A. Croce Verde Arma Taggia. Il percorso, preso il via lo scorso 15 ottobre, ha preparato un nuovo gruppo di cittadini ad operare nell’ambito del soccorso e dell’assistenza sanitaria sul territorio.
Nel corso di queste cinque settimane, sviluppate tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti hanno acquisito le competenze fondamentali per il servizio in ambulanza e per la gestione delle emergenze, affiancati dagli istruttori e dai militi esperti dell’associazione.
Con la conclusione del ciclo formativo, per i neo-volontari si apre ora la fase di affiancamento operativo. Entrando a pieno titolo nella grande famiglia della Croce Verde, il nuovo gruppo porterà nuove energie a supporto delle attività quotidiane svolte a favore della collettività.
Il Consiglio Direttivo e tutta l’associazione hanno rivolto un sentito ringraziamento ai formatori per la dedizione dimostrata e hanno dato un caloroso benvenuto ai nuovi volontari, augurando loro buon lavoro al servizio del prossimo.