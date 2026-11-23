Nuove chiusure notturne per la galleria dei Balzi Rossi sulla Ss1
In entrambe le direzioni, dal 24 novembre al 17 dicembre e dall’11 gennaio al 28 febbraio
Ventimiglia. Anas ha disposto la chiusura al traffico della strada statale 1 direzione “Dei Balzi Rossi”, in provincia di Imperia, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra il km 2,350 e il km 3,200, per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli strati corticali del calcestruzzo di rivestimento e la realizzazione delle opere di captazione delle acque di percolazione all’interno della galleria Balzi Rossi.
Le lavorazioni saranno eseguite esclusivamente in orario notturno, dalle 20 alle 6 del giorno successivo, dal 24 novembre al 17 dicembre 2026 e dall’11 gennaio al 28 febbraio.
Durante le fasce orarie di chiusura sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.
Per gli altri veicoli, i percorsi alternativi saranno differenziati in base alla massa. Per i veicoli con massa inferiore a 7,5 tonnellate il percorso alternativo sarà costituito dalla strada statale 1 “Via Aurelia”, attraverso il confine francese e il Ponte San Luigi, in entrambe le direzioni;
Per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate: il percorso alternativo sarà costituito dall’autostrada A10.
Resta inoltre in vigore il divieto di transito per i veicoli adibiti al trasporto eccezionale fuori sagoma.