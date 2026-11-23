Ventimiglia. Anas ha disposto la chiusura al traffico della strada statale 1 direzione “Dei Balzi Rossi”, in provincia di Imperia, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra il km 2,350 e il km 3,200, per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli strati corticali del calcestruzzo di rivestimento e la realizzazione delle opere di captazione delle acque di percolazione all’interno della galleria Balzi Rossi.