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Nuova vittoria per la Virtus Sanremese, Finale superato con il punteggio di 2-1
La squadra porta a casa, così, altri tre punti importanti
Sanremo. La Virtus Sanremese conquista altri tre punti, superando per 2-1 il Finale al termine di una gara combattuta, nella quale i ragazzi di mister Luca Fiuzzi sono stati bravi a reagire allo svantaggio e a ribaltare il risultato.
La prima occasione importante arriva al 16′, quando Turrini, servito da Pablo al termine di una rapida ripartenza, colpisce il palo con una conclusione dal limite. Al 20′ è Burdisso a impegnare il portiere avversario con un’ottima conclusione, mentre al 30′ Brizio risponde presente sul tentativo del numero 9 ospite. Al 34′ la Virtus reclama un calcio di rigore per un intervento su Martelli in area, ma l’arbitro concede soltanto una punizione dal limite.
Al 39′ è il Finale a passare in vantaggio con il numero 10, ma la reazione della Virtus è immediata: appena un minuto più tardi Burdisso firma l’1-1 con una splendida azione personale, percorrendo circa 40 metri palla al piede prima di trovare la via della rete.
Nella ripresa, la Virtus riparte all’attacco e sfiora subito il vantaggio: sul corner di Taddei, il portiere ospite devia sulla traversa, prima del successivo colpo di testa di Negro. Al 36′ arriva il gol che decide la partita: Negro trova una splendida conclusione di collo pieno che si insacca in rete per il 2-1.
Nel finale, il Finale resta in dieci uomini per l’espulsione del numero 3, reo di un fallo da ultimo uomo su Alvarez. Sulla successiva punizione Schillaci colpisce il palo, sfiorando la rete del definitivo 3-1.
La Virtus Sanremese torna così alla vittoria dopo il successo per 1-0 contro l’Albingaunia, portando a casa altri tre punti importanti.