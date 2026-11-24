Sanremo. Entra nel vivo la nuova programmazione cinematografica a Sanremo da giovedì 26 novembre a mercoledì 2 dicembre, capitanata dai tre titoli dominatori del botteghino e del box office nazionale: il blockbuster “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”, la favola cinematografica “Scrooge e gli spiriti del Natale” e il film drammatico “Se domani non torno”.

Con la sala principale dell’Ariston riservata all’allestimento delle stagioni teatrali, l’offerta di proiezioni prosegue regolare tra il Cinema Ritz, il complesso Roof, il Centrale e il Tabarin.

Al Cinema Ritz la settimana si apre il 26 e 27 novembre con “Hunger Games: L’alba sulla mietitura” alle 16:15 e “Lorenzo un’incredibile avventura” alle 19:00 e 21:00, titolo che rimarrà poi in programmazione dal 28 novembre al 2 dicembre con tre proiezioni al giorno alle 16:15, 19:00 e 21:00.

Nel complesso del Roof, la sala Roof 1 proietterà dal 28 novembre al 2 dicembre “Hunger Games: L’alba sulla mietitura” alle 16:15 e 20:45. Al Roof 2, nello stesso periodo, saranno in cartellone “Ti presento i Fotter” alle 16:00 e 21:00 e “Se domani non torno” alle 19:00. La sala Roof 3 vedrà in scena “Hexe il regno delle streghe” alle 16:45 e 19:00 ed “È andata così” alle 21:00, con l’inclusione speciale del film evento “Il tempo e l’acqua” in programma esclusivamente martedì 2 dicembre alle ore 21:00. Al Roof 4 la commedia “Ti presento i Fotter” sarà trasmessa il 26 e 27 novembre (orari 16:00, 18:30 e 21:00), cedendo il posto dal 28 novembre a “Scrooge e gli spiriti del Natale” e, nel solo pomeriggio del fine settimana alle 16:30, all’animazione per famiglie “Il gatto con il cappello”.

Al Cinema Centrale si potrà assistere dal 26 novembre al 2 dicembre a “La notte delle fragole” (spettacoli alle 15:30, 17:15, 19:00 e 21:00, tranne sabato 28 novembre in cui si terrà solo la proiezione delle 21:00). Al Cinema Tabarin la scelta sarà tra “Il fuoco che ti porti dentro” (ore 16:15, 18:30 e 21:00) e “Il rumore delle cose nuove” (ore 16:00, 18:45 e 21:00), a cui si aggiunge il cortometraggio “Corto che passione 12” martedì 1° dicembre alle ore 16:15.