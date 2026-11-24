Nuova programmazione dei cinema, guidano il cartellone tre campioni del botteghino
Con la sala principale dell’Ariston riservata all’allestimento delle stagioni teatrali, l’offerta di proiezioni prosegue regolare tra il Cinema Ritz, il complesso Roof, il Centrale e il Tabarin
Sanremo. Entra nel vivo la nuova programmazione cinematografica a Sanremo da giovedì 26 novembre a mercoledì 2 dicembre, capitanata dai tre titoli dominatori del botteghino e del box office nazionale: il blockbuster “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”, la favola cinematografica “Scrooge e gli spiriti del Natale” e il film drammatico “Se domani non torno”.
Con la sala principale dell’Ariston riservata all’allestimento delle stagioni teatrali, l’offerta di proiezioni prosegue regolare tra il Cinema Ritz, il complesso Roof, il Centrale e il Tabarin.
Al Cinema Ritz la settimana si apre il 26 e 27 novembre con “Hunger Games: L’alba sulla mietitura” alle 16:15 e “Lorenzo un’incredibile avventura” alle 19:00 e 21:00, titolo che rimarrà poi in programmazione dal 28 novembre al 2 dicembre con tre proiezioni al giorno alle 16:15, 19:00 e 21:00.
Nel complesso del Roof, la sala Roof 1 proietterà dal 28 novembre al 2 dicembre “Hunger Games: L’alba sulla mietitura” alle 16:15 e 20:45. Al Roof 2, nello stesso periodo, saranno in cartellone “Ti presento i Fotter” alle 16:00 e 21:00 e “Se domani non torno” alle 19:00. La sala Roof 3 vedrà in scena “Hexe il regno delle streghe” alle 16:45 e 19:00 ed “È andata così” alle 21:00, con l’inclusione speciale del film evento “Il tempo e l’acqua” in programma esclusivamente martedì 2 dicembre alle ore 21:00. Al Roof 4 la commedia “Ti presento i Fotter” sarà trasmessa il 26 e 27 novembre (orari 16:00, 18:30 e 21:00), cedendo il posto dal 28 novembre a “Scrooge e gli spiriti del Natale” e, nel solo pomeriggio del fine settimana alle 16:30, all’animazione per famiglie “Il gatto con il cappello”.
Al Cinema Centrale si potrà assistere dal 26 novembre al 2 dicembre a “La notte delle fragole” (spettacoli alle 15:30, 17:15, 19:00 e 21:00, tranne sabato 28 novembre in cui si terrà solo la proiezione delle 21:00). Al Cinema Tabarin la scelta sarà tra “Il fuoco che ti porti dentro” (ore 16:15, 18:30 e 21:00) e “Il rumore delle cose nuove” (ore 16:00, 18:45 e 21:00), a cui si aggiunge il cortometraggio “Corto che passione 12” martedì 1° dicembre alle ore 16:15.
I biglietti costano 9,00 euro per l’intero e 7,00 euro per il ridotto, ad eccezione del Cinema Ritz dove la tariffa è di 10,00 euro intero e 8,00 euro ridotto. È confermata la promozione del martedì con ingresso a 6,00 euro in tutte le sale.