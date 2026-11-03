NLP Sanremo, tre vittorie e tante soddisfazioni: weekend positivo per le formazioni matuziane

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la NLP Sanremo, protagonista con tre vittorie nei campionati di Under 19, Serie D e Under 17. Un bilancio decisamente positivo, che va oltre i risultati ottenuti sul campo e testimonia il buon lavoro portato avanti dalla società, dallo staff tecnico e dalle atlete di tutte le formazioni. Ad aprire il weekend è stata la Fisiomed NLP Under 19, capace di conquistare la prima vittoria in campionato superando la Spotornese con il punteggio di 3-1. Una prestazione convincente per le ragazze allenate da Michela Valenzise e Silvia Cimino, che hanno mostrato un buon livello di gioco, riuscendo a gestire con maturità anche i momenti più complicati dell’incontro. Un successo dal valore ancora maggiore se si considera che ben tre quarti della formazione sono composti da atlete sottoleva, un motivo di grande orgoglio per la società e una conferma della qualità del percorso di crescita intrapreso. Un ambiente sano, stimolante e attento allo sviluppo tecnico e tattico delle giovani pallavoliste sta infatti dando risultati importanti. La giornata ha regalato anche una bella soddisfazione al capitano Andrea Valsecchi, tornata finalmente in campo dopo dieci mesi di assenza a causa di un grave infortunio: un rientro significativo, che aggiunge ulteriore valore alla vittoria.

Inizia bene anche la Controcorrente NLP, che nel campionato di Serie D supera per 3-1 l’Albisola Pallavolo. Le sanremesi hanno approcciato la gara nel migliore dei modi, aggiudicandosi agevolmente i primi due set. Un leggero calo di concentrazione ha poi permesso alle avversarie di rientrare in partita, ma la squadra ha saputo ritrovare ordine e determinazione nel quarto parziale, chiudendo definitivamente l’incontro. Per il gruppo resta ancora da perfezionare qualche meccanismo di gioco, soprattutto alla luce dei nuovi innesti, ma le indicazioni emerse sono incoraggianti e confermano che la strada intrapresa è quella giusta.

A completare il tris di successi è stata la FountSushi NLP Under 17, protagonista di una battaglia sportiva contro la BordiVolley, conclusasi con una vittoria al tie-break per 3-2. Una partita intensa e combattuta, nella quale le giovani atlete, in gran parte sottoleva, hanno dimostrato carattere e capacità di reagire alle difficoltà. Dopo un primo set complicato, perso 15-25, la squadra ha cambiato passo, imponendosi nettamente nel secondo parziale per 25-14. Sull’onda dell’entusiasmo è arrivata anche la conquista del terzo set, grazie a un attacco efficace e a una difesa solida. La reazione delle avversarie nel quarto parziale ha però riportato il confronto in equilibrio, rendendo necessario il quinto set. Nel tie-break, giocato punto a punto e con grande tensione agonistica, le ragazze della NLP hanno saputo mantenere lucidità e determinazione fino all’ultimo scambio, conquistando la vittoria per 15-13. Due punti preziosi per la classifica, ma soprattutto una bella iniezione di fiducia per un gruppo che continua a crescere e a dimostrare il proprio valore.

Tre successi diversi per andamento e difficoltà, ma accomunati da un elemento fondamentale: la capacità delle squadre NLP di affrontare le partite con determinazione, spirito di gruppo e voglia di migliorarsi. Particolarmente significativo il contributo delle atlete più giovani, protagoniste anche in categorie superiori alla propria età. Un segnale incoraggiante per il presente e, soprattutto, per il futuro della pallavolo sanremese.

Per la NLP Sanremo il bilancio è dunque più che positivo: tre vittorie, tanta fiducia e la consapevolezza che il lavoro quotidiano in palestra sta continuando a dare i suoi frutti.