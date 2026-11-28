Genova. Resta invariata la normativa ligure relativa alla gestione dei movimenti di terra effettuati senza titolo in aree soggette a vincolo idrogeologico. A chiarirlo è una circolare diffusa dalla Regione ai comuni e agli ordini professionali, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 100/2026. A intervenire sulla questione è il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi, che aveva presentato un ordine del giorno in consiglio regionale, raccogliendo le preoccupazioni espresse da numerosi sindaci.

«Si trattava di un problema che rischiava di bloccare numerosi procedimenti sul nostro territorio. Ringrazio l’assessore Giacomo Raul Giampedrone e gli uffici dell’assessorato per l’impegno con cui hanno affrontato e risolto una questione complessa, dando certezze operative alle amministrazioni locali e ai professionisti liguri». La pronuncia della Consulta, relativa a una legge della Regione Sardegna, aveva generato dubbi interpretativi tra gli amministratori e i tecnici, facendo temere che non vi fosse più margine per valutare nel merito le singole situazioni.

«Gli uffici di Regione Liguria hanno invece chiarito con precisione che il quadro normativo ligure resta invariato – prosegue Biasi –. L’articolo 52 della legge regionale n. 4 del 1999 rimane pienamente applicabile, poiché non è equiparabile alla disciplina sarda censurata dalla Corte costituzionale». Nel rispetto della normativa vigente e ferma restando la valutazione prioritaria della rimessa in pristino, i comuni potranno, previa adeguata istruttoria tecnica, consentire motivatamente il mantenimento dello stato modificato, eventualmente prescrivendo ulteriori opere di stabilizzazione, qualora riportare il terreno alla condizione originaria rischiasse di compromettere la sicurezza del suolo.