Monte-Carlo Film Festival, le stelle della commedia sfilano al Casinò. Vanessa Incontrada conquista il pubblico

Sanremo. Un’ora di gala, risate e leggerezza, con alcuni dei volti più conosciuti del cinema e della televisione italiana e internazionale. Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato ieri sera la presentazione della giuria del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la manifestazione ideata e presieduta da Ezio Greggio che, per il terzo anno, ha scelto la Città dei fiori per uno degli appuntamenti che precedono il festival monegasco.

A fare gli onori di casa è stato proprio Greggio, mattatore della serata, capace di trasformare la presentazione istituzionale in uno spettacolo fatto di battute, improvvisazioni e ricordi personali. Un appuntamento che ha richiamato l’attenzione dei clienti della casa da gioco e dei curiosi, attirati dalla possibilità di incontrare da vicino protagonisti dello spettacolo di ieri e di oggi.

La più acclamata è stata Vanessa Incontrada, accolta con particolare calore dal pubblico. L’attrice e conduttrice si è intrattenuta sul palco con Greggio, tra ringraziamenti e scambi di battute. I due, pur avendo condiviso per molti anni l’universo televisivo Mediaset, hanno ricordato di non aver mai lavorato direttamente insieme, lasciando aperta la possibilità di studiare un progetto comune.

Non è mancato un riferimento alla vita privata della Incontrada, fresca di matrimonio con il compagno di lunga data, presente alla serata. È stato lo stesso Greggio a ricordare le recenti nozze, offrendo lo spunto per un altro momento di complicità con l’attrice.

Tra gli ospiti più attesi anche il regista Fausto Brizzi, marito della sindaca di Genova Silvia Salis, protagonista di un curioso aneddoto che ha riportato il pubblico indietro di oltre quarant’anni. Brizzi ha raccontato di aver incontrato per la prima volta Ezio Greggio il 12 aprile 1984, quando era ancora uno studente liceale e il programma Drive In veniva registrato nei pressi della sua scuola. Quel giorno aveva chiesto un autografo al comico, conservandolo fino a oggi. Un ricordo che il regista ha condiviso sul palco con lo stesso Greggio: allora un ragazzino tra gli spettatori, oggi un affermato sceneggiatore e regista (Notte prima degli esami ha compiuto 20 anni, ndr), chiamato a presiedere la giuria alla manifestazione dedicata alla commedia.

Spazio anche a Paul Belmondo, che ha raccontato alcuni dei suoi progetti più recenti, soffermandosi in particolare su quello dedicato al padre, il celebre attore francese Jean-Paul Belmondo. Un intervento che ha aggiunto alla serata un richiamo alla grande tradizione cinematografica d’Oltralpe.

A tenere insieme i diversi momenti è stata la conduzione di Greggio, che ha ritrovato sul palco la verve del volto storico di Striscia la Notizia, alternando ironia, improvvisazioni e battute rivolte agli ospiti.

Non è mancato neppure un piccolo fuori programma dal sapore tutto locale. Nel corso della serata Greggio ha voluto rendere omaggio all’amico Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua al quarto mandato e promotore, attraverso la propria attività organizzativa, del collegamento tra Sanremo e Monte-Carlo che ha consentito di portare l’iniziativa al Casinò. Il conduttore si è dilungato in un elogio del borgo dei Doria, arrivando a paragonarlo a Monte-Carlo per la cura e la valorizzazione turistica raggiunte negli ultimi anni. Non solo: Greggio ha anche invitato i componenti della giuria a visitare Dolceacqua.

Uno spot particolarmente generoso, che ha finito per mettere momentaneamente in secondo piano la città ospitante, nonostante l’impegno del Casinò e dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’appuntamento anche in termini di contributi economici alla serata. A riportare l’attenzione su Sanremo ci ha pensato l’assessore comunale alle Manifestazioni Alessandro Sindoni, che si è alzato per ricordare al conduttore che, accanto a Dolceacqua, c’è soprattutto la Città dei fiori. Greggio ha raccolto immediatamente il suggerimento, recuperando con la consueta ironia e ricordando il proprio legame con Sanremo, città nella quale ha anche lavorato sul set di produzioni cinematografiche, comprese alcune riprese nei dintorni del Casinò.

Un siparietto che ha strappato altri sorrisi, chiudendo senza ulteriori tensioni un momento nel quale la promozione del borgo dell’entroterra aveva rischiato di rubare la scena alla città padrona di casa. Tra i rappresentanti istituzionali presenti in sala figuravano il presidente del Casinò di Sanremo Giuseppe Pino Di Meco, il consigliere di amministrazione Mauro Menozzi, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.