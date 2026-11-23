Nel decreto, Suetta contesta ai due sacerdoti di essersi trasferiti senza permesso, senza una convenzione e senza che un legittimo Ordinario li abbia ricevuti, in violazione delle disposizioni canoniche sull’incardinazione e il trasferimento dei chierici

Sanremo. Nuovo provvedimento del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, nei confronti di due sacerdoti della diocesi, Jean de Belleville e Antonio De Souza Merces. I due presbiteri, già formalmente ammoniti lo scorso luglio per aver partecipato a un evento ritenuto di natura scismatica, sono nuovamente destinatari di un decreto firmato dal presule lo scorso 21 novembre. Questa volta al centro della contestazione c’è la decisione di trasferire la comunità monastica dal convento di Santa Caterina da Siena di Taggia a un monastero in Francia legato alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, senza autorizzazione ecclesiastica.

Il nuovo decreto impone ai sacerdoti di interrompere immediatamente quella che il vescovo definisce una «possibile adesione alla Fraternità», rientrare in diocesi entro il 30 novembre e presentarsi il giorno successivo, 1° dicembre, alle 15, nella sede episcopale per un confronto.

La vicenda risale al 1° luglio, quando i due sacerdoti avevano partecipato a Ecône, in Svizzera, alle consacrazioni episcopali di quattro presbiteri della Fraternità San Pio X, avvenute senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Per questo motivo, il 6 luglio, monsignor Suetta aveva emesso una prima ammonizione formale, ingiungendo loro di non partecipare più a celebrazioni officiate da sacerdoti della Fraternità, di spiegare ai fedeli l’importanza della comunione e dell’unità della Chiesa e di evitare comportamenti capaci di generare confusione o scandalo.

A distanza di alcuni mesi, la situazione è ulteriormente evoluta. Il 9 novembre padre Jehan de Belleville, anche a nome dell’altro presbitero, ha comunicato al vescovo la decisione di trasferirsi in Francia presso una comunità benedettina legata alla Fraternità San Pio X.

Nella lettera i sacerdoti hanno parlato di un’«opportunità provvidenziale», spiegando che alcuni amici avevano organizzato l’acquisto di un monastero in Francia.

«Unendoci ad una Comunità benedettina in Francia, legata alla Fraternità San Pio X, noi non abbandoniamo la vita religiosa né il sacerdozio; al contrario, facciamo ciò per conservare fino alla morte la fede cattolica, perenne ed integrale, così come la liturgia tradizionale, abusivamente rifiutata dalla gerarchia», hanno scritto.

La nuova sede individuata è l’antica abbazia cistercense di Bonnecombe, nell’Aveyron. La notizia del trasferimento è arrivata alla Curia anche attraverso una comunicazione del Nunzio apostolico in Francia, datata 28 ottobre e ricevuta il 18 novembre. Nella lettera si riferiva che padre de Belleville aveva informato il vescovo di Rodez, monsignor Luc Meyer, dello spostamento della comunità da Taggia alla Francia.

Nel decreto, Suetta contesta ai due sacerdoti di essersi trasferiti senza permesso, senza una convenzione e senza che un legittimo Ordinario li abbia ricevuti, in violazione delle disposizioni canoniche sull’incardinazione e il trasferimento dei chierici.

Il vescovo considera inoltre particolarmente grave il legame con la Fraternità San Pio X, definita nel documento una «realtà formalmente scismatica». Secondo monsignor Suetta, la scelta rompe la comunione ecclesiale e rischia di provocare «confusione e scandalo tra i fedeli».

Le prescrizioni sono precise: interrompere immediatamente ogni forma di adesione alla Fraternità, rientrare nella propria sede diocesana entro il 30 novembre e non lasciare il territorio della diocesi senza autorizzazione scritta. Il 1° dicembre alle 15 i due sacerdoti dovranno presentarsi davanti a monsignor Suetta per chiarire la propria posizione e confrontarsi sull’obbedienza, l’unità e la comunione ecclesiale e gerarchica.