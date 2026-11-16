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Monaco introduce le targhe personalizzate: fino a 10mila euro per ogni lettera e 2.500 euro di canone annuo
Tutto, a Monaco, richiama al lusso: dalle residenze agli yacht, dalle supercar ai negozi delle grandi maison. Ora anche le targhe
Monaco. Diecimila euro per ogni lettera, a cui aggiungere un canone annuale di 2.500 euro. Nel Principato di Monaco anche una targa automobilistica può diventare un simbolo di lusso ed esclusività. Il Governo monegasco ha infatti annunciato l’introduzione di un nuovo servizio che permetterà agli automobilisti di scegliere combinazioni personalizzate, pagando cifre decisamente importanti per distinguersi anche sulla strada.
Tutto, a Monaco, richiama al lusso: dalle residenze agli yacht, dalle supercar ai negozi delle grandi maison. Ora anche le targhe entrano a pieno titolo in questo universo, con la possibilità di scegliere sequenze inedite di lettere, eventualmente abbinate a numeri.
Il costo dipenderà dal numero di lettere presenti nella combinazione. Per una targa come «JUJU» bisognerà versare 40mila euro per l’assegnazione, mentre «A1ME» costerà “solo” 30mila euro. A queste cifre si aggiungeranno, in entrambi i casi, i 2.500 euro annuali, dovuti al momento dell’attribuzione e a ogni successivo rinnovo dell’immatricolazione. Una tariffazione studiata per preservare la rarità e il carattere esclusivo delle combinazioni.
La novità, gestita dal Servizio dei Titoli di Circolazione, risponde a una richiesta avanzata da tempo dagli automobilisti del Principato. Il formato delle targhe, tuttavia, non cambierà: resteranno quattro caratteri di colore blu. Il nuovo sistema sarà facoltativo e si affiancherà a quello tradizionale, che continuerà a prevedere combinazioni di quattro cifre oppure di una lettera seguita da tre numeri. Per queste ultime sarà ancora possibile richiedere gratuitamente una sequenza particolare, se disponibile.
Il servizio sarà riservato alle automobili, con esclusione di motocicli, tricicli e quadricicli. Potrà essere richiesto sia per una nuova immatricolazione sia per un veicolo già registrato. Ogni combinazione dovrà comunque ottenere il via libera preventivo del Servizio dei Titoli di Circolazione, che ne verificherà disponibilità e conformità alle regole. Non saranno ammesse sequenze che possano creare confusione con altre serie o contenere riferimenti contrari all’ordine pubblico e al buon costume.
Una volta assegnata, la targa dovrà essere associata a un veicolo entro due anni. In caso di vendita dell’auto, il proprietario avrà altri due anni per utilizzarla su un altro mezzo. La combinazione resterà però di proprietà dello Stato e non potrà essere ceduta né rivenduta.
Le domande potranno essere presentate attraverso il portale MonServicePublic oppure direttamente agli uffici del Servizio dei Titoli di Circolazione.