Monaco introduce le targhe personalizzate: fino a 10mila euro per ogni lettera e 2.500 euro di canone annuo

La novità, gestita dal Servizio dei Titoli di Circolazione, risponde a una richiesta avanzata da tempo dagli automobilisti del Principato. Il formato delle targhe, tuttavia, non cambierà: resteranno quattro caratteri di colore blu. Il nuovo sistema sarà facoltativo e si affiancherà a quello tradizionale, che continuerà a prevedere combinazioni di quattro cifre oppure di una lettera seguita da tre numeri. Per queste ultime sarà ancora possibile richiedere gratuitamente una sequenza particolare, se disponibile.

Il servizio sarà riservato alle automobili, con esclusione di motocicli, tricicli e quadricicli. Potrà essere richiesto sia per una nuova immatricolazione sia per un veicolo già registrato. Ogni combinazione dovrà comunque ottenere il via libera preventivo del Servizio dei Titoli di Circolazione, che ne verificherà disponibilità e conformità alle regole. Non saranno ammesse sequenze che possano creare confusione con altre serie o contenere riferimenti contrari all’ordine pubblico e al buon costume.