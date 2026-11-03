L'emergenza|
Monaco, incendio sul tetto del complesso Le Victoria nel centro cittadino
Al momento, la situazione risulta ancora in evoluzione e non si hanno ulteriori dettagli sulle cause del rogo
Monaco. Un incendio è divampato sul tetto del complesso immobiliare Le Victoria, situato al civico 13 di Boulevard Princesse Charlotte, nel cuore del Principato di Monaco. A darne notizia è il giornale online NEWS.MC, che ha pubblicato anche alcune immagini dell’incendio, con una densa colonna di fumo nero visibile a distanza.
Secondo quanto riferito dalla testata monegasca, sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e diverse squadre di emergenza, impegnati nelle operazioni per domare le fiamme e riportare la situazione sotto controllo.
L’incendio, stando alle prime informazioni diffuse, avrebbe interessato la copertura dell’edificio. Al momento, la situazione risulta ancora in evoluzione e non si hanno ulteriori dettagli sulle cause del rogo, su eventuali persone coinvolte o sull’entità dei danni.