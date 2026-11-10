Molini di Triora, l’ex caserma della Guardia di Finanza alla cooperativa Interazioni per sei anni

Molini di Triora. L’ex caserma della Guardia di Finanza sarà concessa in affitto alla cooperativa sociale Interazioni per sei anni, con un canone annuo di 12mila euro. La giunta guidata dal sindaco Manuela Sasso ha approvato l’atto di indirizzo per garantire la continuità delle attività socioeducative rivolte ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità ospitati nell’immobile.

La decisione, contenuta nella deliberazione numero del 13 ottobre 2026, autorizza l’avvio della contrattazione e la successiva sottoscrizione dell’accordo. L’edificio, trasferito dall’Agenzia del Demanio al patrimonio comunale nel 2015, era stato inizialmente affittato alla cooperativa Il Faro, che nel novembre 2022 aveva stipulato un contratto di sublocazione con Interazioni. Il precedente rapporto è scaduto il 31 agosto 2026.

La società torinese, già presente da anni nella struttura, ha manifestato la volontà di subentrare direttamente nella gestione dei locali, mantenendo le condizioni assistenziali ed educative esistenti. Una richiesta accolta dall’amministrazione, che ha individuato nella stabilità del servizio una priorità per la tutela degli ospiti. Particolare attenzione è stata riservata ai minori, inseriti nel tessuto scolastico e sociale del territorio. Secondo quanto evidenziato nel provvedimento, un eventuale cambio di gestore o il trasferimento delle famiglie rischierebbe di compromettere i percorsi educativi e i rapporti di fiducia costruiti con gli operatori.

Per queste ragioni, l’esecutivo ha scelto l’affidamento diretto, senza ricorrere a una gara pubblica, richiamando i principi costituzionali di tutela delle persone fragili e di sussidiarietà. Una procedura comparativa, secondo le valutazioni dell’ente, potrebbe determinare l’interruzione di un servizio già funzionante, senza garantire una maggiore convenienza economica.

Sul piano contrattuale, Interazioni ha chiesto di non assumere per il futuro gli interventi di manutenzione straordinaria, a fronte di un aumento del canone. La cooperativa si è comunque impegnata a sostenere, a proprie spese, i lavori sul tetto già previsti nel precedente accordo, per un importo complessivo di 7.430 euro, secondo il preventivo presentato dall’impresa Due B S.r.l. il 31 luglio 2026.