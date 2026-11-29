Selezionate tra 41 forme in gara, le cinque migliori Fontine DOP d’alpeggio dell’anno provengono da Saint-Nicolas, Ollomont, La Salle e Charvensod. Assegnati anche cinque nuovi premi speciali dedicati al lavoro e alle storie degli allevatori di montagna

AOSTA – Si è svolta sabato 28 novembre 2026, nella cornice del MegaMuseo di Aosta, la cerimonia di premiazione del Concorso Modon d’Or 2026, promosso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali, in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

Selezionate tra 41 forme in gara provenienti dagli alpeggi della regione, le dieci Fontine finaliste hanno superato le degustazioni tecniche e le valutazioni finali, individuando le cinque produzioni d’alta quota vincitrici. Un riconoscimento che premia la qualità di un prodotto realizzato in condizioni impegnative, anche a causa delle difficoltà legate alla siccità estiva.

I cinque vincitori del Modon d’Or 2026

Le cinque migliori Fontine DOP d’alpeggio dell’edizione 2026, elencate in ordine alfabetico per produttore, provengono dagli alpeggi di Saint-Nicolas, Ollomont, La Salle e Charvensod:

Giulio Martino Borbey – Alpeggio Leytanaz, Saint-Nicolas (matricola CTF 376)

– Alpeggio Leytanaz, Saint-Nicolas (matricola CTF 376) Marco Chentre – Alpeggio Porchère, Ollomont (matricola CTF 245)

– Alpeggio Porchère, Ollomont (matricola CTF 245) Emilio Donnet – Alpeggio Les Pierres Blanches, La Salle (matricola CTF 462)

– Alpeggio Les Pierres Blanches, La Salle (matricola CTF 462) Meccheri & Malcuit – Alpeggio Comboé, Charvensod (matricola CTF 114)

– Alpeggio Comboé, Charvensod (matricola CTF 114) Società Agricola Famiglia Abram S.S. – Alpeggio Les Crêtes, Ollomont (matricola CTF 246)

Cinque premi speciali dedicati al fattore umano

Accanto al giudizio organolettico sulle forme, la cerimonia di Aosta ha assegnato per la prima volta cinque riconoscimenti speciali dedicati a valorizzare le storie familiari, il presidio del territorio e il ricambio generazionale negli alpeggi valdostani:

Fidélité Modon d’Or (ex aequo): Attilio Yeuilla (alpeggio Maisonettes, Avise) e Società Agricola La Comba (alpeggio Boregne, Arvier)

Attilio Yeuilla (alpeggio Maisonettes, Avise) e Società Agricola La Comba (alpeggio Boregne, Arvier) Gardiens de la montagne: Pierangelo Ronco (alpeggio in località Teihf, nel vallone di San Grato a Issime)

Pierangelo Ronco (alpeggio in località Teihf, nel vallone di San Grato a Issime) Jeune femme d’alpage: Nicole Noz (Società Agricola Lo Tzardon S.S. di Nus)

Nicole Noz (Società Agricola Lo Tzardon S.S. di Nus) Baptême Modon d’Or: Thierry Brocard (Charvensod)

Thierry Brocard (Charvensod) Générations d’alpage: Le Foyer des Reines (alpeggio Champaillon, Doues)

Le forme premiate: dove acquistare e degustare la Fontina DOP d’alpeggio

Come sottolineato nel corso della cerimonia dal presidente del Consorzio Andrea Barmaz, dal presidente della Cooperativa Mauro Trèves e dal presidente della Chambre Valdôtaine Roberto Sapia, la stagione 2026 ha richiesto un impegno straordinario sia nella gestione dei pascoli in quota sia nella delicata fase di stagionatura in magazzino. L’interesse degli operatori commerciali ha portato alla prenotazione integrale delle 200 forme legate all’iniziativa.

A partire dai primi giorni di dicembre 2026, le Fontine DOP d’alpeggio insignite del Modon d’Or saranno disponibili per l’acquisto e la degustazione nei negozi specializzati, negli alberghi e nei ristoranti valdostani aderenti, oltre che attraverso i canali di vendita online indicati sui siti istituzionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina.

Un motivo in più per scoprire la Valle d’Aosta in inverno

L’arrivo sul mercato delle forme premiate coincide con l’avvio della stagione invernale e offre ai viaggiatori un’occasione per affiancare alle attività sulla neve un percorso alla scoperta della cultura gastronomica alpina. Dalle visite nelle storiche grotte di stagionatura scavate nella roccia fino alle degustazioni guidate nei ristoranti e nei rifugi in quota, la Fontina DOP d’alpeggio diventa un filo conduttore per conoscere un territorio che unisce paesaggio, tradizioni casearie, agricoltura di montagna e viticoltura eroica. Per orientarsi tra itinerari del gusto, eventi stagionali, strutture ricettive e proposte culturali in tutta la regione, il punto di riferimento è il portale turistico ufficiale LoveVdA.