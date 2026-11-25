Sanremo. Presso lo studio del Notaio Francesco Centola di corso Garibaldi, nasce l’Associazione di Corso Garibaldi & C., nuova realtà civica e apartitica costituita da sette soci fondatori con l’obiettivo di contribuire al miglioramento, alla tutela e alla valorizzazione del quartiere attraverso analisi, competenze e soluzioni realizzabili.

A promuovere il progetto sono i liberi professionisti e commercianti attivi su Corso Garibaldi – il geometra Diego Usanna (che assume il ruolo di Presidente), il consulente del lavoro Massimo Modena (Vicepresidente), il commercialista Matteo Minghinelli (Tesoriere), l’avvocato Daniela Bruno (Segretario), l’Architetto Guido Gambin (Lounge-Bar Straordinario), l’Ottico Sergio Dainese (Ottica Guidi) e Maria Trapani (Gastronomia Donna Rosa). Una combinazione pensata per affiancare alle competenze tecniche, amministrative, giuridiche ed economiche l’osservazione diretta di chi vive e lavora ogni giorno nella zona.

«Siamo persone che condividono un pensiero, una visione e un senso di responsabilità verso il territorio. Ognuno di noi porta con sé un’esperienza, una professionalità e una conoscenza che intendiamo mettere a disposizione della collettività. Non vogliamo essere soltanto una voce che segnala i problemi, ma una realtà capace di contribuire a studiarli e a proporre possibili soluzioni», spiega il presidente Diego Usanna.

L’associazione dichiara una piena indipendenza da qualsiasi schieramento politico: «Non abbiamo finalità politiche o partitiche e non intendiamo averne. Non nasciamo a favore o contro un’amministrazione. Vogliamo essere interlocutori delle istituzioni, indipendentemente da chi sarà chiamato a governare la città, con un atteggiamento improntato al dialogo, alla collaborazione e alla critica costruttiva». L’intento non è sostituirsi agli organi istituzionali né rivendicare ruoli decisionali che non competono all’associazione, ma offrire un contributo qualificato e propositivo. «Riteniamo che il confronto con le amministrazioni debba andare oltre la semplice contrapposizione tra chi chiede e chi deve rispondere. Vorremmo contribuire a costruire un rapporto nel quale i cittadini possano anche offrire: idee, competenze, analisi e disponibilità. Non vogliamo limitarci a chiedere che qualcosa venga fatto, ma contribuire, quando possibile, a individuare come possa essere fatto meglio».

Il raggio operativo dell’associazione è circoscritto esclusivamente a Corso Garibaldi e ad alcune vie e traverse limitrofe: Via Privata Grossi Bianchi, Vicolo San Lazzaro, Via Ruffini, Via Antonio Fratti, Vicolo Gradisca, Via Pallavicino e Via XX Settembre. In quest’area l’impegno si concentrerà su decoro urbano, manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici, vivibilità e promozione di iniziative culturali, sociali e ambientali. Grande attenzione sarà riservata anche al tema della sicurezza del territorio, intesa nel pieno rispetto delle norme e delle competenze istituzionali: senza alcuna volontà di sostituirsi alle forze dell’ordine o di assumere funzioni che non spettano ai cittadini, ma collaborando con le autorità competenti attraverso l’ascolto, l’analisi delle criticità e la valutazione di soluzioni concrete a tutela della vivibilità del quartiere.

Potranno aderire persone fisiche o giuridiche con residenza, domicilio, attività lavorativa o interesse stabile in Corso Garibaldi o nelle vie individuate, secondo le modalità previste dallo Statuto. Per informazioni e richieste di adesione è possibile rivolgersi direttamente alle tre attività commerciali in Corso Garibaldi, lounge-bar Straordinario di Guido Gambin, Ottica Guidi di Sergio Dainese e gastronomia Donna Rosa di Maria Trapani oppure scrivere ai recapiti dell’associazione.