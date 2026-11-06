Michelin- Bib Gourmand 2027: nuove insegne in Piemonte e Liguria

La Guida MICHELIN Italia 2027 anticipa una parte della nuova selezione annunciando i 37 ristoranti che entrano nella categoria Bib Gourmand, il riconoscimento assegnato agli indirizzi capaci di offrire una cucina di qualità a un prezzo contenuto. Con queste nuove insegne, il numero complessivo dei Bib Gourmand in Italia sale a 276. L’annuncio precede la presentazione della 72ª edizione della Guida MICHELIN Italia, in programma il prossimo 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza. Tra le novità emergono anche Piemonte e Liguria, con quattro nuovi ristoranti ciascuno, distribuiti tra città e piccoli centri.

Il Bib Gourmand è riconoscibile dal simbolo dell’Omino Michelin sorridente che si lecca i baffi. Non è un riconoscimento riservato esclusivamente alla cucina tradizionale, ma premia i ristoranti nei quali la qualità gastronomica si accompagna a un buon rapporto qualità-prezzo. Le proposte possono spaziare dalle ricette legate alla memoria locale alle interpretazioni contemporanee, mantenendo come elemento comune una cucina curata e accessibile.

Piemonte: quattro nuovi indirizzi tra Torino, Langhe e Tortonese

Il Piemonte porta a quattro il numero delle nuove insegne premiate. La selezione attraversa territori e proposte gastronomiche differenti. A Tortona, in provincia di Alessandria, entra nella guida Ciccio Bistrot. Nelle Langhe, a Treiso, il riconoscimento va all’Osteria dell’Unione. In provincia di Torino si aggiungono Pesceria San Martino, a Ciriè, e Antica Trattoria Cirio, nel capoluogo. Quattro indirizzi che ampliano la presenza regionale nella selezione. Con 36 Bib Gourmand complessivi, il Piemonte si colloca al secondo posto in Italia, a breve distanza dall’Emilia-Romagna, che ne conta 39.

Liguria: quattro novità tra Genova e il suo entroterra

Anche la Liguria registra quattro nuovi ingressi, con una particolare concentrazione nell’area genovese. A Campomorone viene premiata la Trattoria Rensin, mentre nel capoluogo entrano nella selezione Toe Drûe, Il Michelaccio e Osteria Stella, quest’ultima a Masone, nell’entroterra. La distribuzione dei nuovi riconoscimenti racconta una scena gastronomica che non si limita al centro delle città e ai luoghi più frequentati dai visitatori, ma comprende anche piccoli comuni e realtà legate al territorio. Per la Liguria, la presenza di tre indirizzi nell’area genovese e di uno nell’entroterra rappresenta un’occasione per accendere l’attenzione su una ristorazione che affianca alla cucina di tradizione nuove sensibilità.

Le altre novità della Guida MICHELIN

Le 37 nuove insegne interessano complessivamente diverse regioni italiane. In Lombardia entra Olio Fishbar a Saronno; in Friuli-Venezia Giulia Il Favri a San Giorgio della Richinvelda. Il Veneto aggiunge Antica Osteria Al Forno, a Refrontolo, e Stella d’Italia, a Pastrengo. In Emilia-Romagna i nuovi Bib Gourmand sono sei: Zivieri, a Bologna; Da Noemi e Quel Fantastico Giovedì, a Ferrara; Entrà, a Finale Emilia; Trattoria Leoni, a Barbiano; La Marianna, a Rimini. La Toscana conta due nuovi ingressi: L’Oca Bonda, a Impruneta, e Il Pozzo, a Sant’Angelo in Colle. Nel Lazio sono sette: Elementi, a Latina; Tinello Bistrot e AVUS, a Castel Gandolfo e Marino; Sora Maria e Arcangelo, a Olevano Romano; Mamma Orso e Shiroya, a Roma; Trattoria del Cimino dal 1895, a Caprarola; Convivial, a Tuscania. In Campania vengono premiati Casa Scarica Cucina Da Vivere, a Gragnano, e Luminist Cafè Bistrot, a Napoli. L’Abruzzo aggiunge Entroterra Trattoria Sostenibile, a Teramo, mentre in Molise entra Ausa, a Isernia. In Puglia il nuovo indirizzo è Osteria Terra Arsa, a Foggia. Infine, la selezione raggiunge le isole: in Sardegna entrano Abbamele Osteria, a Mamoiada, e ORIGINI, a Narcao; in Sicilia vengono premiate Osteria Mercede, a Palermo, e Trattoria da Pina di Maniaci, a Vulcano.

Ventiquattro delle 37 nuove insegne completano la selezione già presente nella guida, mentre 25 ristoranti erano stati inseriti nel corso del 2026 sul sito e sull’app MICHELIN e ricevono ora anche la distinzione Bib Gourmand.

La classifica regionale: Emilia-Romagna in testa, Piemonte secondo

La distribuzione complessiva dei Bib Gourmand conferma il peso di alcune regioni nella ristorazione italiana. L’Emilia-Romagna guida la classifica con 39 ristoranti, seguita dal Piemonte con 36. Al terzo posto si trova la Toscana con 24 indirizzi, davanti alla Lombardia con 23 e al Lazio con 21. La selezione completa della Guida MICHELIN Italia 2027 sarà presentata il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza, durante la cerimonia della 72ª edizione. Nel corso dell’appuntamento saranno annunciati i nuovi ristoranti stellati, i vincitori dei Premi Speciali MICHELIN e i ristoranti insigniti del premio Passion Dessert, dedicato alla qualità dell’offerta dolciaria. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Guida MICHELIN. La nuova selezione sarà consultabile sul sito e sulle app iOS e Android a partire dalle ore 14 del 12 novembre. Il Bib Gourmand rappresenta così una componente significativa della guida: accanto ai ristoranti che si distinguono per l’alta cucina, valorizza indirizzi nei quali la qualità dell’esperienza gastronomica incontra una proposta accessibile. Un riconoscimento che contribuisce a raccontare la varietà della ristorazione italiana e il rapporto tra cucina, identità locale e territorio.