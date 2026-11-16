MIchelin 2027, la LIguria scena a nove stelle. Porchia guarda alle Langhe

Da Sanremo a Ventimiglia, il bilancio della nuova guida nel Ponente. Il curatore di Gusto24 rilancia il ruolo delle osterie e propone più collaborazione tra ristoratori, produttori e operatori turistici

Sanremo. Nessuna nuova stella in Liguria e tre ristoranti stellati confermati in provincia di Imperia. La Guida Michelin 2027, presentata il 12 novembre a Piacenza, conferma il riconoscimento a Casa Buono a Ventimiglia, Sarri a Imperia ed Equilibrio a Dolcedo. Scendono da dodici a nove gli stellati liguri. Nel Ponente escono dall’elenco Paolo e Barbara a Sanremo e Vignamare ad Andora. A Portofino l’uscita di Cracco è legata alla chiusura del ristorante nella sede sul Molo Umberto I.

Il Piemonte conta 34 ristoranti stellati e 36 Bib Gourmand. La Liguria, sul fronte dei locali premiati per il rapporto tra qualità e prezzo, registra quattro nuovi ingressi, tutti nel Genovese. In provincia di Imperia si confermano Osteria Didù, Terme a Pigna e CASAeBOTTEGA a Dolceacqua. Per Claudio Porchia, giornalista enogastronomico e curatore di Gusto24 per Riviera24.it e Cuneo24, il confronto tra le due regioni apre una domanda su come il territorio possa sostenere chi fa ristorazione.

Nell’analisi di Porchia, le Langhe mostrano che cosa succede quando ristoranti, produttori di vino, consorzi e strutture ricettive lavorano intorno a una proposta riconoscibile. Il paesaggio tutelato dall’Unesco, le visite in cantina e una promozione capace di raggiungere il pubblico internazionale concorrono a fare della gastronomia un motivo di viaggio.

La Liguria, osserva il giornalista, ha risorse con cui costruire una proposta propria. La cucina di mare si intreccia con le tradizioni delle valli, la Cucina Bianca, le erbe spontanee e il lavoro dei piccoli produttori. A rendere più difficile una promozione comune sono la frammentazione tra i comuni della costa e dell’entroterra e una domanda turistica concentrata in pochi mesi. «La parola chiave, secondo me, è collaborazione», dice Porchia, chiamando in causa ristoratori, produttori, albergatori, associazioni e istituzioni.

La stagionalità pesa anche sui conti dei locali. Le spese fisse corrono tutto l’anno e, per i ristoranti a conduzione familiare e le gestioni indipendenti, trovare risorse per formare e trattenere il personale, consolidare la rete dei fornitori e curare la comunicazione può essere difficile. Porchia colloca queste difficoltà sul piano della gestione d’impresa. La Michelin valuta i singoli ristoranti secondo i propri criteri, mentre la capacità di sostenere l’offerta gastronomica riguarda l’intero territorio.