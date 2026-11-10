Massimiliano Rosolino a Imperia, il campione olimpico di nuoto sceglie l’Hostaria Besugo

Imperia. Massimiliano Rosolino, oro olimpico nel nuoto e volto noto della televisione italiana, ha fatto tappa all’Hostaria Besugo di Oneglia. A immortalare la presenza dell’ex atleta è stato il titolare Marco Conte, che ha pubblicato sui social uno scatto insieme al suo ospite, accompagnato da una battuta: «Con Massimiliano Rosolino: dalle vasche alla pista da ballo… e ora a tavola!».