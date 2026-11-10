Massimiliano Rosolino a Imperia, il campione olimpico di nuoto sceglie l’Hostaria Besugo
Dopo Bradley Cooper, un altro volto celebre tra gli ospiti del ristorante di Oneglia. Selfie con il titolare Marco Conte e pranzo a base di specialità liguri
Imperia. Massimiliano Rosolino, oro olimpico nel nuoto e volto noto della televisione italiana, ha fatto tappa all’Hostaria Besugo di Oneglia. A immortalare la presenza dell’ex atleta è stato il titolare Marco Conte, che ha pubblicato sui social uno scatto insieme al suo ospite, accompagnato da una battuta: «Con Massimiliano Rosolino: dalle vasche alla pista da ballo… e ora a tavola!».
Un altro nome celebre si aggiunge alla lista dei vip che scelgono il ristorante, sempre più frequentato da personaggi dello spettacolo e dello sport di passaggio nel Ponente. Rosolino, medaglia d’oro nei 200 metri misti alle Olimpiadi di Sydney 2000, vanta una carriera costellata di successi, con 60 podi conquistati tra Giochi, Mondiali ed Europei. Dopo aver lasciato l’attività agonistica, si è affermato anche sul piccolo schermo, partecipando a diversi programmi televisivi.
La sua presenza in città, a ridosso di OliOliva, la manifestazione dedicata all’olio nuovo, potrebbe far pensare a un soggiorno legato all’evento anche se non c’è alcuna conferma su un eventuale collegamento con la rassegna.
Per il capoluogo della Riviera dei Fiori, un’altra visita illustre, con uno dei protagonisti dello sport italiano che alla piscina questa volta ha preferito la tavola.