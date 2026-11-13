Malore in sella e caduta, anziano muore sul posto

Costarainera. Tragedia questa mattina nel territorio comunale di Costarainera, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita in seguito a una rovinosa caduta.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, perdendo il controllo del mezzo e precipitando da un’altezza di circa tre metri.

Immediato l’allarme e il successivo intervento dei soccorritori sul posto. Nonostante i pronti tentativi di rianimazione e l’assistenza medica fornita dal personale sanitario, per l’anziano non c’è stato purtroppo nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul luogo dell’incidente.