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Malore durante la battuta di caccia, morto un uomo a Ponti di Pornassio
29 novembre 2026 | 09:06
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il personale sanitario del 118
Pornassio. Dramma stamane in valle Arroscia dove un cacciatore è morto a seguito di un malore che lo ha colpito mentre era impegnato in una battuta di caccia a Ponti di Pornassio.
Inutili i disperati tentativi di soccorrere l’uomo. Sul posto, poco prima delle 8, sono accorsi i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il personale sanitario del 118.
Per assicurare un soccorso più repentino era stato allertato anche l’elicottero Grifo.
Per il cacciatore, però, non c’è stato nulla da fare.