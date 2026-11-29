Pornassio. Dramma stamane in valle Arroscia dove un cacciatore è morto a seguito di un malore che lo ha colpito mentre era impegnato in una battuta di caccia a Ponti di Pornassio.

Inutili i disperati tentativi di soccorrere l’uomo. Sul posto, poco prima delle 8, sono accorsi i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il personale sanitario del 118.

Per assicurare un soccorso più repentino era stato allertato anche l’elicottero Grifo.