Sanremo. Alessandro Mager respinge l’ultimatum dei segretari di Forza Italia e Lega. La risposta arriva dopo le dichiarazioni dei vertici provinciali del centrodestra pubblicate questa mattina in esclusiva da Riviera24. Il segretario azzurro Simone Vassallo ha chiesto al sindaco di Sanremo una «scelta di campo» e ai tre iscritti al partito che sostengono la giunta di ricompattarsi attorno a Patrizia Badino, all’opposizione. Armando Biasi, commissario provinciale della Lega, ha esteso la questione alle altre maggioranze trasversali del Ponente. Il senatore Gianni Berrino ha escluso l’ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza di Sanremo.

«Se qualcuno vuole trascinare la mia amministrazione in questa polemica politica devo ricordare che sebbene io sia da sempre un uomo concettualmente di centrodestra, sono anche, prima di tutto, una persona che mantiene la parola. Due anni fa la mia coalizione civica fece un accordo programmatico e assunse un impegno che io intendo rispettare, finché ne sussisteranno le condizioni. E non saranno pressioni esterne a farmi cambiare idea».

L’impegno è quello preso al ballottaggio del 2024 con l’area di Fulvio Fellegara e il Pd, che sostennero Mager al secondo turno (senza il cosiddetto apparentamento tra le liste, che avrebbe dato un bonus di consiglieri al centrosinistra, ndr) contro Gianni Rolando, candidato del centrodestra unito. Allora era stato lo stesso Claudio Scajola a invitare pubblicamente i sanremesi a votare per Mager. Il sindaco di Sanremo ha poi appoggiato la sua riconferma in Provincia e oggi ne è il vicepresidente con delega al Bilancio. È da quella stessa maggioranza comunale che, secondo il retroscena pubblicato da Riviera24, l’ex ministro ha chiesto ai tre tesserati di Forza Italia di chiarire in quale casa si riconoscono: quella del centrosinistra o dei moderati.

Il progetto portato a Tajani. La mossa su Sanremo ha una storia. Nel 2018 Scajola era tornato sindaco di Imperia con tre liste civiche e la formula «aperto a tutti, contro nessuno». Nel 2023 era stato rieletto con gruppi senza i simboli dei partiti. In Liguria erano gli anni in cui Giovanni Toti aveva costruito attorno a Cambiamo una parte rilevante del centrodestra regionale, con ambizioni nazionali sopite sul nascere. Dopo la morte di Berlusconi, Scajola propose ad Antonio Tajani di usare proprio quella rete di amministratori civici e moderati per rilanciare Forza Italia e riportare i partiti al centro delle alleanze.

Nell’aprile 2024 Scajola fu tra i promotori del manifesto dei civici moderati per il Partito popolare europeo, a sostegno di Forza Italia alle europee. A giugno, nei giorni della vittoria di Mager, incontrò a Roma Tajani e Alberto Cirio (influente presidente di Regione Piemonte) per discutere l’allargamento del partito al mondo civico. La sua reiscrizione arrivò nel settembre 2025, a Telese Terme. In vista delle politiche del 2027, a Sanremo l’operazione diventa limpida, cristallina. Gli azzurri chiedono agli iscritti un gruppo riconoscibile in consiglio e al sindaco Mager, civico di centrodestra sostenuto da un’ampia parte di elettorato moderato, di scegliere i suoi alleati, ora o mai più.

A dirla tutta, una questione simile si porrebbe anche a Imperia, dove la maggioranza di Scajola è ancora articolata in tre gruppi civici, Avanti con Scajola Sindaco, Insieme e Prima Imperia. Il passaggio da verificare è se il sindaco vorrà far nascere un gruppo azzurro anche nella propria amministrazione. Una situazione speculare a quella sanremese potrebbe proporsi a strettissimo giro a Bordighera, dove l’ipotesi riguarda Marco Laganà, iscritto a Forza Italia ed eletto all’opposizione con Obiettivo Bordighera. Se l’ex assessore della giunta Ingenito desse vita a un gruppo con il simbolo, la sindaca Marzia Baldassarre, tesserata azzurra e alla guida di una lista civica con il dem Giuseppe Trucchi come vice, potrebbe trovarsi davanti alla stessa richiesta rivolta oggi a Mager.

Forum, la partita fra zio e nipote. A Sanremo il primo banco di prova sono i consiglieri Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino. Cercati più volte oggi da Riviera24, i due consiglieri di Forum non hanno risposto alle domande sul futuro della loro collocazione in maggioranza. Entrambi si erano tesserati a Forza Italia e appartengono alla civica che gravita attorno all’assessore regionale Marco Scajola, ospite abituale delle cene del gruppo. Di quella rete è promotore Giuseppe Di Meco, a capo di Forum, padre della consigliera e presidente di Casinò Spa. Chissà che dentro quel contenitore non stesse nascendo un ragionamento politico di ampie vedute volto anche a preparare il terreno per una candidatura di peso da tenere pronta al bisogno.

Il precedente è a Imperia. Nel 2018 Marco, allora assessore regionale della giunta Toti, sostenne Luca Lanteri, candidato del centrodestra, mentre lo zio corse contro con le civiche e vinse al ballottaggio. Dopo anni turbolenti nella famiglia Scajola, il riavvicinamento tra zio e nipote avvenne platealmente alla presentazione di Forza Italia a Genova nel settembre 2024, quando Marco rientrò dopo l’esperienza con Toti e Claudio lo accolse, osservandolo seduto al tavolo con i massimi esponenti del partito. Alle regionali di quell’autunno Marco raccolse oltre sei mila preferenze personali, il dato più alto per un candidato della provincia di Imperia. Oggi è capo delegazione azzurro nella giunta Bucci, rivendica il seguito di sindaci e amministratori nel Ponente e il suo nome circola per una possibile candidatura alla Camera.

La linea portata avanti dal segretario Vassallo costringe Marco Scajola a misurarsi nuovamente con il peso dello zio, questa volta da dentro lo stesso partito. Cosa faranno ora i due consiglieri di Forum? Seguiranno l’indicazione delle segreterie, rompendo con Mager e mettendo in discussione l’appoggio politico su cui poggia la presidenza di Di Meco al Casinò, o sfideranno la linea del partito, di fatto tirandosene fuori? Forum ha già pagato un riequilibrio di maggioranza. Di Meco fu nominato alla presidenza di Casinò Spa nell’aprile 2025. Pochi mesi più tardi, a dicembre, Mager revocò le deleghe a Giuseppe Sbezzo Malfei, assessore al Bilancio in quota Forum, e chiamò in giunta Silvana Ormea di Sanremo al Centro. La presidenza della casa da gioco fu uno degli elementi del confronto tra i partner della coalizione civica che precedette il rimpasto. Adesso la richiesta di uscire dalla maggioranza rimette in gioco anche la posizione che Forum aveva conservato fuori dalla giunta.

Taggia, Conio conferma Cerri. Tra i sindaci chiamati in causa (Perri a Vallecrosia e Baldassarre a Bordighera), Mario Conio è l’unico, oltre a Mager, ad aver preso la parola oggi. Il sindaco uscente aveva già indicato Chiara Cerri per la successione e Marco Scajola aveva sostenuto pubblicamente la scelta. Cerri e l’assessore sono rientrati in Forza Italia dalla stagione di Cambiamo, della quale era parte integrante anche Conio. Per Vassallo quella di Cerri è una disponibilità da sottoporre agli alleati. Biasi ha aperto ad altri nomi e Berrino ha indicato come priorità un candidato unitario. Conio ribadisce che il nome di Insieme è già deciso.

«Parlo da sindaco in carica e quindi da responsabile del gruppo che amministra Taggia da dieci anni. Rimango sinceramente sorpreso da queste paventate fibrillazioni interne ai partiti della mia area politica, il centrodestra. Ci tengo quindi a mettere un punto fermo. Chiara Cerri è e sarà la candidata del gruppo Insieme, in piena continuità con la mia amministrazione. In questi anni va sottolineato di come si sia collaborato in modo proficuo con i partiti del centrodestra ed è nostra intenzione continuare a farlo, nel rispetto però di alcune prerogative. Non bisogna dimenticare che il cuore di questo progetto è fatto di cittadini e professionisti che si sono messi a disposizione della collettività e intendono continuare a dare il loro contributo. È questo il progetto che vogliamo continuare a portare avanti».

«La candidatura di Chiara Cerri non è in discussione. Tendiamo la mano a tutti i partiti e speriamo che non ci siano ripensamenti. Dopo dieci anni di collaborazione, una marcia indietro sarebbe impensabile e soprattutto immotivata. Ricordiamoci che Insieme parte da una base molto solida. A ogni tornata elettorale, la nostra amministrazione, quella di Mario Conio ma anche di Chiara Cerri, ha portato al centrodestra i migliori risultati su scala regionale, difficile comprendere quindi quali motivazioni possano essere alla base di eventuali dubbi o incertezze. Abbiamo la presunzione di dire che siamo sulla strada giusta, pronti a percorrerla insieme ai partiti e ai cittadini, ma nel rispetto della nostra origine e della nostra storia».