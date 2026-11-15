Macchina parcheggiata prende fuoco a Prelà, non si esclude il dolo

Prelà . ­Attimi di grande paura ieri sera, sabato 14 novembre, nella frazione di Molini di Prelà, dove un’auto parcheggiata in strada ha preso improvvisamente fuoco intorno alle 23:15.

Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si sono rapidamente propagate a causa della vicinanza di alcuni cumuli di legna stoccati nei pressi della vettura. Trovandosi in una via particolarmente stretta e a ridosso delle abitazioni, il rogo ha assunto subito contorni preoccupanti.

Il fortissimo calore sprigionato dal veicolo in fiamme ha infatti investito in pieno la facciata e la struttura della casa situata proprio dietro l’auto, danneggiando pesantemente parte del solaio e intaccando la proprietà.

L’allarme immediato lanciato dai residenti ha mobilitato tempestivamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e impedire che il fuoco si propagasse ulteriormente alle case circostanti. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia per i rilievi di rito e per gestire la viabilità nella stretta via della frazione.