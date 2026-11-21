L’ultimo saluto sarà dato lunedì 23 novembre alle 16 nella chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio ad Arma di Taggia

Sanremo. Profondo cordoglio in tutta la provincia di Imperia, e in particolare nelle comunità di Sanremo, Arma, e Taggia, per la scomparsa del dottor Maurizio Raffa, venuto a mancare all’età di 73 anni all’ospedale civile di Sanremo.

Medico endocrinologo e diabetologo molto conosciuto e stimato in tutta la zona, nel corso della sua lunga carriera il dottor Raffa è stato un punto di riferimento per tantissimi pazienti, distinguendosi non solo per la grande preparazione professionale, ma anche per le sue doti umane.

Non appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa, i social network sono stati inondati da centinaia di messaggi di cordoglio. Tanti utenti e pazienti, oltre a stringersi attorno al dolore dei familiari, hanno voluto ricordare quanto Maurizio Raffa, prima ancora che un dottore scrupoloso e attento, fosse una persona perbene, e sempre disponibile ad ascoltare e comprendere le necessità di chi si affidava alle sue cure.

Un impegno verso il prossimo che non si limitava all’attività ambulatoriale, ma che lo portava spesso in prima linea nella prevenzione sul territorio. Nel corso degli anni, infatti, il dottore ha collaborato assiduamente alle iniziative promosse dal Lions Club Arma e Taggia dedicate alla salute metabolica. L’ultima sua partecipazione risale ad appena una settimana fa, quando era presente in piazza Eroi Taggesi in occasione del point allestito per lo screening gratuito del diabete mellito.

Il dottor Maurizio Raffa lascia la moglie Carla, i figli Riccardo e Stefano con le nuore Alessia e Susanna, i nipoti Guglielmo, Caterina e Orlando, la sorella Carla e tutti i parenti.