Golfo Dianese. È lutto nel Golfo Dianese per la scomparsa, nelle ultime ore, di Alessandro Vinai e Marco Ardissone.

Appena 16 anni, Alessandro si è spento nella notte dopo una lunga malattia che non gli ha dato scampo. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nel territorio dianese e a questo dramma si aggiunge la scomparsa di Marco Ardissone, classe 89, di Diano San Pietro. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alle famiglie.