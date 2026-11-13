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Lunedì interruzione dell’erogazione idrica a Porra e Trucco
13 novembre 2026 | 15:18
Si consiglia ai residenti delle zone interessate di fare le opportune scorte d’acqua
Ventimiglia. Rivieracqua S.p.A. ha emesso un comunicato stampa per informare la cittadinanza di una temporanea sospensione della fornitura idrica in alcune zone del territorio comunale.
Nello specifico, i disservizi interesseranno gli utenti residenti in Località Porra e Località Trucco.
L’interruzione dell’erogazione dell’acqua è programmata per la giornata di lunedì 16 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.
Si consiglia ai residenti delle zone interessate di fare le opportune scorte d’acqua. Alla ripresa del servizio si potrebbero riscontrare temporanei fenomeni di torbidità o presenza di aria nelle condotte.