Camporosso. Con una spesa per le luminarie natalizie che lo scorso anno avrebbe raggiunto circa 23.500 euro, il gruppo consiliare “Sì Amo Camporosso” chiede una maggiore distribuzione degli addobbi sul territorio comunale, coinvolgendo anche le zone rimaste escluse in passato. A intervenire è il capogruppo Maurizio Morabito, che richiama l’attenzione sui costi sostenuti dall’amministrazione e sulle aree interessate dall’illuminazione.

«Fino al 2023 il comune spendeva circa 6.500 euro per il noleggio delle luminarie, oltre all’intervento della ditta Sonzogni per il montaggio di quelle già di proprietà comunale. Non vi erano ulteriori spese significative», ricorda Morabito. «Naturalmente, con un budget di quel livello non era possibile illuminare ogni zona del paese e, infatti, riuscivamo a estendere gli addobbi solo a Camporosso mare e al centro storico. Ma oggi il dato è completamente diverso», precisa il capogruppo.

Secondo quanto rilevato dalla formazione di opposizione, lo scorso anno la spesa complessiva sarebbe arrivata a circa 23.500 euro, una cifra nettamente superiore rispetto al passato. «Se l’amministrazione decide di investire oltre 23mila euro nelle luminarie natalizie, riteniamo ragionevole aspettarsi che l’illuminazione venga estesa anche alle zone che in passato, con risorse molto inferiori, non potevano essere raggiunte», prosegue Morabito.

L’attenzione del gruppo si concentra in particolare su via Braie, dove sono presenti diverse attività commerciali, su corso Repubblica e sulle altre aree del territorio comunale finora non interessate dagli allestimenti. «Vedremo quale sarà la spesa definitiva per il Natale 2026 e soprattutto come verranno distribuite le luminarie. Se si investono cifre tre o quattro volte superiori rispetto al passato, ci aspettiamo che questo maggiore investimento si traduca anche in un servizio più esteso sul territorio».