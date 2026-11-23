Illustreranno i dettagli tecnici dell’intervento Monica Vinardi, in rappresentanza della Soprintendenza ABAP per la Liguria, la restauratrice Lara Sirotti e la dottoressa Chiara Tonet del museo civico di Sanremo. Si tratta di un appuntamento di grande valore per chi ama l’arte e la storia locale. Antonio Rubino, originario di Sanremo, è stato una figura straordinaria e poliedrica del Novecento italiano: illustratore, fumettista, regista e pioniere del cinema d’animazione, nonché colonna storica del celebre settimanale Il Corriere dei Piccoli. A Rubino, inoltre, è dedicata una sezione del museo civico.