L’opera “Il re dei funghi” di Antonio Rubino torna al museo civico di Piazza Nota
La presentazione si terrà venerdì 27 novembre alle 16
Sanremo. Dopo un accurato intervento di recupero, l’opera “Il re dei funghi” di Antonio Rubino ritorna al museo civico di Piazza Nota. La presentazione si terrà venerdì 27 novembre alle 16: sarà l’occasione non solo per ammirare nuovamente il dipinto ma anche per scoprire i retroscena del lavoro svolto attraverso la proiezione di un video dedicato alle fasi del restauro.
Illustreranno i dettagli tecnici dell’intervento Monica Vinardi, in rappresentanza della Soprintendenza ABAP per la Liguria, la restauratrice Lara Sirotti e la dottoressa Chiara Tonet del museo civico di Sanremo. Si tratta di un appuntamento di grande valore per chi ama l’arte e la storia locale. Antonio Rubino, originario di Sanremo, è stato una figura straordinaria e poliedrica del Novecento italiano: illustratore, fumettista, regista e pioniere del cinema d’animazione, nonché colonna storica del celebre settimanale Il Corriere dei Piccoli. A Rubino, inoltre, è dedicata una sezione del museo civico.
L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti promossi dall’assessorato alla cultura di Enza Dedali.