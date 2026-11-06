Logistica e collegamenti tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra: a Imperia il confronto sulle infrastrutture del Ponente

Nell’ambito di Olioliva Week 2026, vertice tra istituzioni ed esperti su raddoppio ferroviario Finale-Andora, Carcare-Predosa e trasporti transfrontalieri. Il presidente della Regione Marco Bucci: «Servono progetti ben fatti e il coraggio di realizzare le opere»

Imperia. Mobilità, logistica e cooperazione transfrontaliera sono state al centro del convegno Eurocin svoltosi oggi a Imperia nell’ambito di Olioliva Week 2026. All’incontro hanno preso parte i vertici regionali e nazionali, tra cui il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, gli assessori regionali Alessio Piana, Marco Scajola e Claudia Morich, oltre al presidente di Eurocin Geie e della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e al sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola.Il presidente Bucci: «Strategici il raddoppio ferroviario e la Carcare-Predosa.

«Rafforzare i collegamenti del Ponente ligure con la Francia e il Piemonte è fondamentale per le imprese e il turismo», ha evidenziato il presidente Marco Bucci. Tra le priorità individuate figura il raddoppio ferroviario Finale-Andora, per il quale si è lavorato a livello europeo per valorizzare l’asse Genova-Marsiglia.

Bucci ha ribadito la centralità della Carcare-Predosa per migliorare la logistica della Val Bormida ed eliminare l’attraversamento dei nodi di Genova e Savona per raggiungere il Ponente, richiamando anche l’importanza dell’Armo-Cantarana e del Colle di Tenda. «Servono progetti ben fatti, meno burocrazia e il coraggio di prendere decisioni e portarle avanti», ha concluso il presidente regionale.Trasporti e collegamenti transfrontalieri: le novità per il Ponente

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha focalizzato l’attenzione sull’integrazione delle reti tra Italia e Francia, citando iniziative come la Ferrovia delle Meraviglie, la Metropolitana del Mare e gli Smart Bus oltreconfine.

In tema di investimenti concreti sul territorio, Scajola ha ricordato i 9 milioni di euro destinati al potenziamento ferroviario della stazione di Ventimiglia per favorire i treni di nuova generazione Rock e Pop, annunciando inoltre che da dicembre 2026 i collegamenti Ventimiglia-Savona saranno prolungati fino a Genova . Tra i progetti citati vi è anche il treno storico previsto per sabato 7 novembre da Genova a Imperia in occasione di Olioliva . Digitalizzazione ed entroterra