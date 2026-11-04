Lo chef Cesare Battisti a Olioliva: «L’olio italiano è un tesoro che tutto il mondo ci invidia»

Imperia. «L’olio è uno dei tesori che abbiamo in Italia, un patrimonio da preservare a tutti i costi». Lo chef Cesare Battisti non ha dubbi sulle qualità dell’extravergine, come ha ribadito in occasione di “Cucina italiana, territori e filiere d’eccellenza“, incontro ospitato nell’auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito di Olioliva Week 2026 – Frantoio delle Idee.

«Utilizziamo pro capite quasi nove litri all’anno. Se consideriamo anche quello impiegato per friggere e per altre preparazioni, arriviamo quasi a venti». La vera ricchezza, secondo Battisti, risiede soprattutto nella biodiversità. «Custodiamo oltre cinquecento cultivar. La Spagna, che registra consumi elevati, non arriva neanche a duecento. L’oliva e l’olivo rappresentano una risorsa che dobbiamo proteggere».

Qual è, allora, la più grande bugia che circola sull’extravergine? Lo chef individua uno dei luoghi comuni più diffusi, quello relativo alle importazioni. «Credo sia sostenere che i prodotti extraeuropei non abbiano controlli adeguati quando entrano nel nostro paese. Con tutte le varietà e i produttori che abbiamo, arriviamo a coprire l’80% del nostro fabbisogno. Il restante 20% proviene da altre nazioni, tra cui la Spagna e alcune realtà fuori dall’Unione europea, come il Marocco».

Una scelta che, sottolinea, non sarebbe necessariamente dettata dalla ricerca di costi inferiori. «In Marocco ci sono aziende italiane presenti da vent’anni. Non coltivano lì perché costa meno, ma perché da noi non riusciamo a raccogliere tutte le olive necessarie a soddisfare la domanda interna». Se sulle convinzioni sbagliate invita a fare chiarezza, sulla più grande verità non mostra esitazioni: «È un toccasana per la salute. Una qualità che tutto il mondo ci invidia e un motivo in più per difenderlo».