Sabato 14 novembre|
Lions Club Sanremo Matutia, l’impegno solidale in occasione della 30° giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Presso il supermercato Coop di corso Matuzia per affiancare i volontari del Banco Alimentare
Sanremo. Sabato 14 novembre i soci del Lions Club Sanremo Matutia saranno presenti per l’intera giornata presso il supermercato Coop di corso Matuzia per affiancare i volontari del Banco Alimentare e raccogliere generi di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà del territorio
Fedeli al motto lionistico “We serve”, i volontari inviteranno i cittadini a donare anche una piccola parte della spesa privilegiando alimenti a lunga conservazione – come olio, omogeneizzati tonno e carne in scatola, legumi, biscotti e prodotti per l’infanzia – che verranno poi distribuiti attraverso le strutture caritative locali.
Un piccolo gesto di generosità che, unito all’impegno di tutta la comunità sanremese. può fare una grande differenza per chi vive un momento di bisogno.