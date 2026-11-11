Lions Club Host Imperia e Coo.A.Di. insieme per la Fondazione San Vincenzo – Domus Aurea di Imperia

La donazione ha un valore di circa 1.700€ e comprende riso, maionese, pasta, pomodoro, olio, tonno, legumi, alimenti in scatola, prodotti per l’igiene personale e beni di prima necessità per adulti e bambini. “We Serve” che è il motto dei Lions, significa esserci in modo concreto – dichiara il Presidente del Lions Club Host Imperia. Questa donazione è stata possibile grazie alla collaborazione con la Coo.A.Di., che ringraziamo per la sensibilità e la vicinanza alla nostra comunità. Insieme possiamo fare di più per chi ha bisogno.