L’Imperia cade al Ciccione, il Saluzzo passa 1-0 con un gol di Dimitri

Imperia. L’Imperia esce sconfitta dal confronto con il Saluzzo, che si impone per 1-0 allo stadio Ciccione grazie a una rete di Dimitri al primo minuto della ripresa. Una prestazione macchinosa quella dei nerazzurri, incapaci di reagire al gol subito a freddo e di trovare la strada del pareggio. Nonostante il risultato, la squadra lascia il campo tra gli applausi di incoraggiamento della gradinata nord.

Le squadre sono piuttosto lunghe nel primo quarto d’ora e la partita è vivace. Il Saluzzo si fa vedere soprattutto con azioni manovrate sulla fascia destra, senza però riuscire ad arrivare al tiro.