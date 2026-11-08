IN CAMPO|
L’Imperia cade al Ciccione, il Saluzzo passa 1-0 con un gol di Dimitri
I nerazzurri incassano la rete decisiva in avvio di ripresa e non riescono a trovare il pareggio. Applausi di incoraggiamento dalla gradinata nord
Imperia. L’Imperia esce sconfitta dal confronto con il Saluzzo, che si impone per 1-0 allo stadio Ciccione grazie a una rete di Dimitri al primo minuto della ripresa. Una prestazione macchinosa quella dei nerazzurri, incapaci di reagire al gol subito a freddo e di trovare la strada del pareggio. Nonostante il risultato, la squadra lascia il campo tra gli applausi di incoraggiamento della gradinata nord.
La cronaca del match
Al 5′ ripartenza dell’Imperia con Bresciani che serve Carella al limite dell’area. Il pallone arriva a Margiotta, che prova a sorprendere Marcone sul proprio palo, senza successo.
Al 12′ ci prova Cecere con una conclusione che termina non lontano dal montante.
Le squadre sono piuttosto lunghe nel primo quarto d’ora e la partita è vivace. Il Saluzzo si fa vedere soprattutto con azioni manovrate sulla fascia destra, senza però riuscire ad arrivare al tiro.
Al 27′ Valenti, in torsione, gira di testa un cross proveniente da sinistra, ma non inquadra lo specchio della porta.
Al 35′ viene espulso dalla panchina nerazzurra il preparatore atletico Segale per proteste.
Il primo tempo termina senza reti e senza recupero.
La ripresa si apre con l’immediato vantaggio del Saluzzo. Al 46′ un filtrante libera Dimitri, che calcia da poco dietro il dischetto dell’area di rigore e batte Sourzac.
Al 49′ il portiere nerazzurro è protagonista di un doppio intervento decisivo, prima su Ferrarese e poi su Valenti.
Al 54′ l’Imperia costruisce un’azione offensiva poco fluida, conclusa da Welbeck con un tiro dai 25 metri che termina alto.
Al 57′ Fontana trova lo spazio per calciare, ma Sourzac salva ancora il risultato.
Al 65′ viene ammonito Naso, mentre un collaboratore del Saluzzo viene espulso dalla panchina.
Al 66′ l’Imperia prova a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Carella, seguito da quello di Rizzotti, debole e fuori misura.
Al 69′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cecere tenta la conclusione, ma il pallone termina fuori.
Al 75′ Carella calcia direttamente in porta una punizione centrale, bloccata senza difficoltà da Marcone.
Il Saluzzo non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di Sourzac, mentre i nerazzurri cercano di raggiungere il pareggio.
All’86’ arriva l’occasione più nitida per l’Imperia: Musaba mette un cross in area per il colpo di testa di Samb. Marcone si lascia sfuggire il pallone, che termina sopra la traversa.
Al 91′ viene ammonito Palma. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Kumbulla di Verona fischia la fine dell’incontro.
Il tabellino
IMPERIA-SALUZZO 0-1
Rete: 46′ Dimitri.
IMPERIA: Sourzac, Rizzotti, Welbeck, Carella (83′ Musaba), Puentes, Pisano (72′ Samb), Margiotta (52′ Di Renzo), Bresciani (63′ Fofana), Vuillermoz, Anton (52′ Guida), Cecere. A disposizione: Ascioti, Nunes, Infante, Cekrezi. Allenatore: Di Latte.
SALUZZO: Marcone, M. Moretti (83′ Purtado), Naso, Belgiovine, Palma, A. Moretti, Dimitri (71′ Morleo), Ferrarese, Valenti, Fontana (78′ Becchio), Marotta (83′ Rossetti). A disposizione: Vendramini, Idahosa, Mana, Sibona, Lazzaro. Allenatore: Asta.
Arbitro: Kumbulla di Verona.
Ammoniti: Naso (65′), Palma (91′).
Espulsi: Segale, preparatore atletico dell’Imperia (35′), un collaboratore del Saluzzo (65′).