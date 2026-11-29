La squadra di mister Di Latte ha provato a giocarsela a viso aperto, soprattutto nella prima parte di gara, ma il Chisola si è dimostrato formazione solida e capace di sfruttare l’episodio favorevole

Imperia. L’Imperia esce sconfitto dal campo del Chisola. A Vinovo i nerazzurri cedono per 1-0, al termine di una partita nella quale hanno mostrato personalità e buone trame di gioco, senza però riuscire a trovare la necessaria concretezza sotto porta. A decidere la sfida è la rete di Rastrelli al 35’ del primo tempo, nata da un’incertezza di Sourzac, fino a quel momento protagonista di alcuni interventi importanti.

La squadra di mister Di Latte ha provato a giocarsela a viso aperto, soprattutto nella prima parte di gara, ma il Chisola si è dimostrato formazione solida e capace di sfruttare l’episodio favorevole. I padroni di casa erano partiti meglio, rendendosi pericolosi già al 1’, quando un retropassaggio di Welbeck ha rischiato di trasformarsi in un clamoroso autogol. Provvidenziale il riflesso di Sourzac, bravo a evitare il peggio.

L’Imperia ha risposto al 7’ con un colpo di testa di Fofana su corner di Margiotta, terminato fuori, e al 10’ con un tentativo dalla distanza di Welbeck, che ha provato a sorprendere Brezzo con un pallonetto. Al 19’ una bella progressione di Bresciani ha portato al tiro Margiotta, murato dalla difesa piemontese.

Il Chisola ha replicato con Rosano, prima al 21’ e poi al 29’, quando Sourzac si è superato togliendo il pallone dall’angolino e deviando in corner. Al 35’ è arrivato l’episodio che ha sbloccato il risultato: cross di Rizzo, Sourzac non riesce a trattenere il pallone e scivola, lasciando a Rastrelli la possibilità di depositare comodamente in rete a porta vuota. Un minuto più tardi Hrom ha avuto l’occasione per raddoppiare, ma la sua girata di testa non ha centrato lo specchio.

Nella ripresa l’Imperia è rientrato in campo con un buon atteggiamento, cercando di alzare il baricentro. Al 49’ Nunes ha provato dalla distanza, con il pallone deviato in corner sopra la traversa. Il Chisola ha risposto al 64’ con una grande iniziativa di Garbellini, capace di saltare Fofana, accentrarsi e calciare: la conclusione ha colpito la parte interna della traversa, facendo tremare i nerazzurri.

L’Imperia ha cercato di costruire le condizioni per il pareggio, soprattutto al 66’, quando un cross di Cecere ha attraversato l’area dopo alcune deviazioni, prima che la difesa di casa riuscisse a liberare. Nel finale le squadre si sono allungate, ma i piemontesi hanno gestito con ordine il vantaggio. All’81’ Petracca ha impegnato Sourzac su punizione da posizione defilata, con il portiere francese bravo a bloccare in due tempi.

Negli ultimi minuti i nerazzurri non sono riusciti a costruire una vera occasione per riequilibrare il risultato. Dopo quattro minuti di recupero è arrivato il triplice fischio: il Chisola festeggia, mentre l’Imperia lascia Vinovo a mani vuote, ma tra gli applausi dei propri sostenitori della curva Nord itinerante, che hanno colorato di nerazzurro uno spicchio della tribuna del campo Marola.

CHISOLA-IMPERIA 1-0 (35’ Rastrelli)

CHISOLA: Brezzo, Rosano, Brusa, Ozara, Hrom, Petracca (86’ Viano), Rastrelli (69’ Marini), Rizzo (80’ Villoni), Garbellini (78’ Ilboudo), Da Silva, Tarantola. A disposizione: Valente, E. Cattalano, G. Cattalano, Pereira, Curti. Allenatore: Ascoli.