Sold out per i due incontri con Claudio Porchia nella rassegna “Fiorire insieme”. Il Ponente ligure protagonista con Aromadomus e I Fiori di Castel d’Appio, in un percorso tra botanica, cucina e biodiversità dedicato all’eredità di Libereso Guglielmi.

Il Ponente ligure ha conquistato il pubblico veneziano con due appuntamenti dedicati alla cucina con le piante, entrambi sold out. Condotti dal giornalista gastronomico Claudio Porchia all’interno della rassegna “Fiorire insieme”, gli incontri si sono tenuti a Mestre, organizzati da Rete Biblioteche Venezia in collaborazione con il Club Wigwam Giardini Storici Venezia, guidato da Mariagrazia Dammicco.

Al centro del percorso, un patrimonio che unisce la memoria di Libereso Guglielmi — il celebre giardiniere di Italo Calvino — alle eccellenze del territorio: le erbe aromatiche di Albenga e i fiori eduli di Ventimiglia.

Libereso Guglielmi: un’eredità che continua a fiorire Il primo appuntamento, “A tavola con Libereso” alla Biblioteca civica VEZ di Mestre, ha ripercorso la figura del botanico e divulgatore ligure. Claudio Porchia, che da anni ne custodisce la memoria attraverso libri e iniziative, ha guidato il pubblico tra aneddoti e insegnamenti. Per Libereso le piante non erano semplici elementi del paesaggio, ma compagne di vita e fonti di nutrimento: una filosofia ancora attuale, che invita a riscoprire il valore alimentare della biodiversità spontanea.

Le erbe aromatiche di Albenga A portare questa cultura sulle tavole è stata Aromadomus di Albenga, realtà specializzata nella produzione di piante aromatiche. Basilico, salvia, rosmarino e timo del territorio ingauno sono stati al centro dell’incontro per raccontarne profumi e usi culinari. L’impiego delle aromatiche non si limita infatti a insaporire i piatti, ma permette di costruire nuove armonie e dare carattere sia alle ricette tradizionali sia alle proposte più creative.

I fiori eduli di Ventimiglia: il giardino nel piatto Il secondo incontro, “Il giardino nel piatto” alla Biblioteca del Centro Donna di Mestre, ha acceso i riflettori sull’azienda agricola I Fiori di Castel d’Appio di Ventimiglia. Claudio Porchia ha illustrato le sfumature gustative dei fiori destinati alla gastronomia: non semplici decorazioni, ma veri e propri ingredienti capaci di apportare note dolci, acidule, speziate o piccanti.

Un ponte botanico tra Liguria e Veneto La partecipazione attenta dei presenti ha confermato il forte interesse per una divulgazione che unisce racconto culturale e prodotti concreti. Da Albenga a Ventimiglia, il Ponente ligure ha portato a Venezia un messaggio di sostenibilità e consapevolezza alimentare, dimostrando che la lezione di Libereso continua a fiorire ben oltre i confini della Riviera.