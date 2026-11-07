Liguria, quasi 154mila vaccinazioni antinfluenzali: +24% rispetto allo scorso anno
Parallelamente prosegue la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (VRS)
Genova. Sono 153.848 le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Liguria al 4 novembre, quasi 30mila in più rispetto alle 124.394 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. La campagna vaccinale prosegue quindi a ritmo sostenuto, con un incremento del 24% in appena tre settimane. Solo nell’ultima settimana monitorata sono state effettuate 52.079 vaccinazioni.
«Un segnale molto incoraggiante, che conferma la crescente attenzione dei cittadini verso la prevenzione», commenta l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che sottolinea il contributo di medici di medicina generale, pediatri, farmacisti e operatori sanitari. «Vaccinarsi significa proteggere se stessi e contribuire a tutelare le persone più fragili, riducendo il rischio di complicanze e la pressione sui servizi sanitari».
Parallelamente prosegue la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), particolarmente importante per i bambini nei primi mesi di vita. Per la stagione 2026/2027 sono state somministrate complessivamente 3.694 dosi. In particolare, la copertura vaccinale di ottobre è salita dall’77% del 2025 all’89% del 2026.
«La scelta di confermare la gratuità della vaccinazione antinfluenzale e facilitarne l’accesso si sta dimostrando vincente», afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive. Dopo l’aumento del 30% registrato nella precedente stagione, la Liguria segna un’ulteriore crescita del 24%. «Numeri che confermano la regione tra le realtà più virtuose. Importanti anche i risultati nella prevenzione del virus respiratorio sinciziale nei bambini, da estendere in futuro agli anziani e alle persone fragili».
Nicolò ribadisce infine l’importanza di proseguire con le misure di immunizzazione contro il VRS, che può provocare infezioni respiratorie anche gravi nei neonati, con possibili casi di bronchiolite e ricoveri ospedalieri. «Proteggere i bambini fin dai primi mesi significa investire concretamente sulla salute delle nuove generazioni», conclude l’assessore.