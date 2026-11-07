Liguria, quasi 154mila vaccinazioni antinfluenzali: +24% rispetto allo scorso anno

Genova . Sono 153.848 le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Liguria al 4 novembre, quasi 30mila in più rispetto alle 124.394 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. La campagna vaccinale prosegue quindi a ritmo sostenuto, con un incremento del 24% in appena tre settimane. Solo nell’ultima settimana monitorata sono state effettuate 52.079 vaccinazioni.

«Un segnale molto incoraggiante, che conferma la crescente attenzione dei cittadini verso la prevenzione», commenta l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che sottolinea il contributo di medici di medicina generale, pediatri, farmacisti e operatori sanitari. «Vaccinarsi significa proteggere se stessi e contribuire a tutelare le persone più fragili, riducendo il rischio di complicanze e la pressione sui servizi sanitari».