Liguria Insieme cresce a Sanremo, Enrico Trucco nominato coordinatore cittadino

Sanremo. Liguria Insieme rafforza la propria organizzazione nel Ponente e mette un primo tassello nella struttura cittadina di Sanremo. Antonio Bissolotti, coordinatore provinciale imperiese del movimento civico nato nell’area del presidente della Regione Marco Bucci, ha nominato il medico fisiatra Enrico Trucco coordinatore cittadino.

La nomina arriva dopo la recente convention regionale di Genova, che ha segnato l’avvio della fase di radicamento territoriale del movimento. Liguria Insieme, costituito per riunire diverse esperienze civiche liguri, ha affidato ad Antonio Bissolotti il coordinamento della provincia di Imperia.

Per Sanremo la scelta è caduta su Trucco, già responsabile della struttura di Fisiatria dell’Asl 1 Imperiese e con una lunga esperienza amministrativa alle spalle. È stato presidente di circoscrizione durante l’amministrazione Bottini, consigliere comunale di minoranza con il sindaco Claudio Borea e successivamente consigliere di maggioranza durante l’amministrazione guidata da Maurizio Zoccarato.