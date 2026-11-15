Ligorna vs Imperia 1-1. Margiotta risponde a De Leo, i nerazzurri chiudono in crescendo

La partita si è aperta con un migliore avvio da parte del Ligorna, che al 3′ ha subito sfiorato il vantaggio con una doppia parata di Sourzac prima su Piredda e poi su Costantino nella medesima azione. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, Scannapieco ha calciato alto al volo sul secondo palo. Al 5′ l’Imperia ha vissuto momenti di apprensione quando Sourzac ha subìto un colpo durissimo in un contrasto in uscita: nonostante i timori iniziali e la richiesta di cambio dalla panchina, il portiere francese si è ripreso ed è rimasto regolarmente in campo. Successivamente l’Imperia ha provato a guadagnare metri senza però creare particolari pericoli, registrando le ammonizioni di Rizzotti al 18′ e di Welbeck al 22′. Al 29′ un tiro centrale di Piredda è stato bloccato da Sourzac in una fase in cui i nerazzurri provavano a macinare gioco, mentre al 32′ Margiotta ha cercato di creare scompiglio nell’area genovese con due iniziative personali. Prima del riposo, al 36′, Costantino ha anticipato Infante e ha calciato di sinistro a fil di palo. Il Ligorna è riuscito a sbloccare il match proprio nel recupero del primo tempo, al 46′: dopo una conclusione potente di Franchetti respinta da Sourzac, De Leo si è avventato sul pallone in tap-in e, vincendo la marcatura, ha insaccato l’1-0.