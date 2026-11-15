Ligorna vs Imperia 1-1. Margiotta risponde a De Leo, i nerazzurri chiudono in crescendo
Il risultato rispecchia fedelmente l’andamento della gara, caratterizzata da un tempo per parte
Genova. L’incontro di Genova si è chiuso con un 1-1 che rispecchia fedelmente l’andamento della gara, caratterizzata da un tempo per parte. Dopo una prima frazione di marca di casa, l’Imperia ha disputato una ripresa generosa, terminando il match in crescendo e ritrovando fiducia in vista del prossimo impegno casalingo contro il Bra allo stadio “Ciccione”.
LIGORNA – IMPERIA 1-1 ( 46′ De Leo (L), 65′ Margiotta (I))
LIGORNA: Rodriguez, Miccoli, Scannapieco, Pastore (76′ Gibilterra), Sabbione, Alvigini (70′ Insignito), Dellepiane, Piredda, Franchetti (54′ Vitali), Costantino, De Leo (54′ Corti). A disposizione: Gentile, Bottaro, Vassallo, La Marca, Baldetti. Allenatore: Terzi.
IMPERIA: Sourzac, Rizzotti, Welbeck, Puentes, Infante (46′ Fofana), Pisano (64′ Samb), Margiotta (85′ Nunes), Musaba (46′ Carella), Bresciani, Serpe (59′ Guida), Cecere. A disposizione: Colella, Waki, Iavarone, Goulart. Allenatore: Di Latte.
ARBITRO: Frigo di Parma.
AMMONITI: Rizzotti (I), Welbeck (I), Corti (L), Sabbione (L)
La partita si è aperta con un migliore avvio da parte del Ligorna, che al 3′ ha subito sfiorato il vantaggio con una doppia parata di Sourzac prima su Piredda e poi su Costantino nella medesima azione. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, Scannapieco ha calciato alto al volo sul secondo palo. Al 5′ l’Imperia ha vissuto momenti di apprensione quando Sourzac ha subìto un colpo durissimo in un contrasto in uscita: nonostante i timori iniziali e la richiesta di cambio dalla panchina, il portiere francese si è ripreso ed è rimasto regolarmente in campo. Successivamente l’Imperia ha provato a guadagnare metri senza però creare particolari pericoli, registrando le ammonizioni di Rizzotti al 18′ e di Welbeck al 22′. Al 29′ un tiro centrale di Piredda è stato bloccato da Sourzac in una fase in cui i nerazzurri provavano a macinare gioco, mentre al 32′ Margiotta ha cercato di creare scompiglio nell’area genovese con due iniziative personali. Prima del riposo, al 36′, Costantino ha anticipato Infante e ha calciato di sinistro a fil di palo. Il Ligorna è riuscito a sbloccare il match proprio nel recupero del primo tempo, al 46′: dopo una conclusione potente di Franchetti respinta da Sourzac, De Leo si è avventato sul pallone in tap-in e, vincendo la marcatura, ha insaccato l’1-0.
A causa dell’infortunio di uno dei due assistenti, all’intervallo il sig. Frigo di Parma ha “liberato” anche l’altro collaboratore e ha mandato un rappresentante per società come assistente di parte, assumendosi la responsabilità di tutte le decisioni di gioco. Nella ripresa l’Imperia ha cercato con insistenza la reazione: al 53′ una punizione di Margiotta è stata respinta dalla barriera e la successiva conclusione di Cecere si è rivelata centrale, mentre al 55′ Welbeck ha calciato alto. Dopo una bella azione del Ligorna al 64′ sventata da un grande intervento di Sourzac su Piredda, è arrivato il pareggio al 65′: un gol classico di “gol sbagliato, gol subìto”, con Welbeck che ha recuperato palla e lanciato Carella, bravo a servire Margiotta il cui tiro è stato deviato in rete da un difensore spiazzando Rodriguez. Nel finale, caratterizzato dai cartellini gialli a Corti (71′) e Sabbione (78′), entrambe le squadre hanno provato a vincerla con grande generosità, ma il risultato non è più mutato fino al triplice fischio arrivato dopo quattro minuti di recupero.