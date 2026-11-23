Liceo Cassini, i ragazzi della redazione intervistano Stefano De Martino
Confermato per il quarto anno consecutivo il patrocinio tra l’istituto sanremese e la Rai, così come la partnership con il Comune
Sanremo. Il Liceo Cassini di Sanremo, sotto la direzione della professoressa Milanese e del professor Marletta, ha intervistato Stefano De Martino, (durante le audizioni di “Sarà Sanremo”). Tale iniziativa conferma ancora una volta il ruolo centrale della scuola nella vita culturale della città della musica.
Gli studenti della redazione LCM , nelle vesti di giornalisti, hanno dialogato con il conduttore, tra carriera, televisione, musica e rapporto con il pubblico.
Un’occasione per mettere in pratica sul campo quanto appreso in classe, tra preparazione delle domande, gestione dell’emozione, e racconto dal vivo.
Ma l’incontro è stato molto più di un’intervista. È stato il simbolo di un percorso che continua e si rafforza tra il Liceo “capofila” e la televisione pubblica.
Per il quarto anno consecutivo, infatti, si rinnova il patrocinio tra il Liceo Cassini e la Rai Liguria e Rai News.it
Un riconoscimento importante, che premia la qualità dei progetti scolastici e la capacità dell’istituto di dialogare con il mondo dell’informazione e dello spettacolo.
Un legame che, anno dopo anno, permette agli studenti di vivere da protagonisti gli eventi legati al Festival e alla televisione pubblica, con esperienze dirette con il vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, laboratori e incontri con professionisti del settore, come la dottoressa Serena Pace (Ceo) di MNcomm.
Confermata anche per il 2026/2027 la partnership con il Comune di Sanremo. Scuola e istituzioni camminano insieme, con l’obiettivo di rendere gli studenti parte attiva della città, non solo spettatori.
Una collaborazione che porta i ragazzi dentro gli eventi, nelle piazze, nei luoghi simbolo di Sanremo, a raccontare il territorio con il loro sguardo.
Dietro a tutto questo c’è una visione precisa, fortemente voluta dalla dirigente Mara Ferrero: fare del Cassini una scuola aperta, creativa, connessa con il mondo reale.
Continua così la pianificazione di due progetti ormai diventati un marchio di fabbrica dell’istituto: la “Cassini Festival Week”, la settimana dedicata al Festival, tra interviste, dirette, musica, approfondimenti e racconti degli studenti, e il “Music Trail”, il percorso musicale che unisce scuola, città e territorio, tra concerti, incontri con artisti e nuove forme di espressione.
Due progetti che non sono solo eventi, ma veri e propri laboratori di competenze, dove i ragazzi imparano a lavorare in squadra, a comunicare, a organizzare, a credere nelle proprie idee.
Il Liceo Cassini si conferma, così, non solo una scuola, ma un luogo dove Sanremo si racconta, si vive e si costruisce, con i giovani protagonisti.