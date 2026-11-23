Sanremo . Il Liceo Cassini di Sanremo, sotto la direzione della professoressa Milanese e del professor Marletta, ha intervistato Stefano De Martino , (durante le audizioni di “Sarà Sanremo”). Tale iniziativa conferma ancora una volta il ruolo centrale della scuola nella vita culturale della città della musica.

Gli studenti della redazione LCM , nelle vesti di giornalisti, hanno dialogato con il conduttore, tra carriera, televisione, musica e rapporto con il pubblico.

Ma l’incontro è stato molto più di un’intervista. È stato il simbolo di un percorso che continua e si rafforza tra il Liceo “capofila” e la televisione pubblica.