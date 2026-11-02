Liceo artistico di Imperia, gli studenti denunciano il degrado della scuola

Imperia. Infiltrazioni d’acqua, cavi elettrici scoperti, ringhiere instabili, finestre danneggiate e nove bagni inagibili su 22. È il quadro denunciato dagli studenti del liceo artistico di Imperia, che lunedì scorso hanno avviato un’autogestione per richiamare l’attenzione sullo stato della scuola. La protesta si è conclusa venerdì e da questa mattina l’attività didattica è tornata alla normalità.

Alla base della mobilitazione c’è una relazione, datata 2025, corredata da fotografie, nella quale i rappresentanti d’istituto hanno raccolto i problemi riscontrati nella sede di via Agnesi e nella succursale di via Nicolò Berio, chiedendo alla dirigente Beatrice Pramaggiore un sopralluogo tecnico per verificare le condizioni degli ambienti e individuare le opere necessarie. Il documento descrive una situazione che, secondo i ragazzi, compromette la sicurezza e il regolare svolgimento delle lezioni. Nell’edificio principale vengono segnalate perdite dal soffitto in quattro aule, con acqua che durante le piogge raggiungerebbe anche cassette contenenti collegamenti elettrici. Nel secondo plesso figurano invece prese e fili esposti, muffa, intonaci deteriorati, serramenti rotti e parapetti ritenuti pericolanti.

Tra gli episodi riferiti c’è quello di una ragazza che, nello scorso anno scolastico, avrebbe preso la scossa mentre collegava un tavolo luminoso utilizzato per ricalcare i disegni, senza riportare conseguenze fisiche. La relazione segnala anche il surriscaldamento di una multipresa nel laboratorio informatico, successivamente sostituita, e la caduta di una tenda sulla testa di un’alunna. Preoccupa anche la terrazza della succursale, dove una serratura danneggiata consentirebbe l’accesso a uno spazio con ringhiere giudicate instabili. A queste problematiche si aggiungono la carenza di dispositivi di protezione individuale nei laboratori artistici, l’assenza di lavagne interattive in alcune classi e la necessità di condividere locali destinati a funzioni differenti.

A raccontare le ragioni dell’iniziativa è Sara Criminisi, 18 anni, della quinta multimediale. «Non hanno risposto alla relazione che abbiamo presentato», spiega, riferendosi alla richiesta presentata dai rappresentanti. Un confronto diretto con la dirigente è arrivato durante l’autogestione, ma le spiegazioni ricevute non hanno soddisfatto gli alunni. Secondo quanto riferito dalla giovane è stato chiarito che le ristrutturazioni dipendono da finanziamenti e procedure di competenza provinciale, mentre l’acquisto di alcuni materiali didattici è legato alle risorse disponibili, compresi i contributi volontari delle famiglie.

La manifestazione è cominciata con un presidio, seguito da incontri con la vicepresidenza e la responsabile dell’istituto. Dal dialogo è nata una formula concordata che ha permesso di mantenere il normale svolgimento delle lezioni per chi desiderava frequentarle, lasciando agli altri la possibilità di partecipare ad attività alternative all’interno dell’edificio. Nel corso della settimana sono stati organizzati laboratori artistici, momenti musicali e cineforum. I giovani hanno realizzato anche un murales con una frase del cantante Marco Castello, che ha contribuito a dare visibilità all’iniziativa attraverso Instagram.

Tra le attività svolte figura la sistemazione di alcune pareti scrostate, utilizzando vernice bianca e stucco messi a disposizione dalla scuola, insieme a prodotti acquistati grazie ai contributi raccolti. Un sostegno è arrivato anche da La Talpa e L’Orologio, che ha contribuito a fornire il materiale necessario per i lavori. Gli interventi sono rimasti limitati alle superfici sulle quali era possibile operare: altre, secondo quanto raccontato dagli interessati, presentano un deterioramento tale da non poter essere trattate. Resta aperta la questione degli interventi richiesti dai rappresentanti, che attraverso la protesta hanno cercato di portare all’attenzione della dirigenza e degli enti competenti le difficoltà quotidiane vissute all’interno dell’istituto.