Imperia. La Federcartolai Confcommercio della provincia di Imperia esprime forte preoccupazione per le disposizioni relative all’introduzione dei libri scolastici in formato digitale e si unisce alla Federcartolai nazionale nella richiesta al Governo di un confronto serio e approfondito con tutti gli operatori della filiera.

Spiega Luigi Sibilla, vicepresidente nazionale e presidente provinciale della Federcartolai Confcommercio: «Una trasformazione così significativa del sistema del libro scolastico non può essere realizzata senza ascoltare chi, ogni giorno, lavora a stretto contatto con le famiglie, gli studenti e il mondo della scuola. Le criticità riguardano innanzitutto l’effettivo risparmio per le famiglie, che non può essere dato per scontato: ai costi del formato digitale stampabile si aggiungono infatti quelli della carta, dell’inchiostro e della stampa. Occorre quindi una valutazione concreta dei benefici economici, evitando che il risparmio annunciato si traduca in nuovi oneri a carico delle famiglie. Altrettanto importante è la riflessione sul valore educativo del libro cartaceo, sulla qualità della lettura e sui processi di apprendimento. La tecnologia rappresenta un’opportunità, ma non può diventare l’unica risposta alle esigenze della scuola».

A preoccupare Federcartolai sono anche le ricadute sulle cartolibrerie e sui piccoli esercizi di prossimità, soprattutto nei centri minori. Queste attività non sono semplici punti vendita: offrono servizi, assistenza alle famiglie e rappresentano un presidio economico, sociale e culturale dei territori. Sarebbe contraddittorio sostenere a parole il valore del commercio di vicinato e, allo stesso tempo, introdurre misure che rischiano di indebolire ulteriormente una rete capillare di imprese indipendenti.