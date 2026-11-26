Tra le tante iniziative in programma il 25 Novembre, in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne” e tra le numerose che hanno anticipato questa data anche quella che ha visto protagonista – Mercoledì 18 Novembre – al Teatro del Casinò di Sanremo il gruppo teatrale di Liber Theatrum con la messa in scena di “Principessa Rosa offresi” per la regia di Diego Marangon con il ricavato della serata che è andato a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza di Sanremo. Si ringrazia David Guazzini per le belle e numerosissime foto di scena.

A organizzare la serata di beneficenza, con il patrocinio del Comune di Sanremo e l’ospitalità offerta dal Casinò di Sanremo, è stato il Circolo Culturale Armonia 2.0 associazione che fonda il proprio impegno sui valori della solidarietà, dell’altruismo e dell’attenzione verso il prossimo.

Animata dalla volontà di rispondere a bisogni sociali, culturali e umanitari, Armonia 2.0 promuove iniziative benefiche e progetti di sostegno concreto, ponendo al centro della propria missione il benessere della persona e della comunità, il tutto con un impegno condotto con discrezione, spirito di servizio e profondo senso di responsabilità sociale.

Lo spettacolo è stato portato in scena da una quindicina di interpreti di Liber Theatrum con un lavoro teatrale dedicato alla presa di coscienza e consapevolezza del ruolo femminile nella società. Intenso, coinvolgente, emozionante ma anche divertente e dedicato alle varie tematiche legate alla conquista, ma anche offerta, amorosa attinenti “faccende di cuore e rapporto di coppia” ha coinvolto il pubblico in maniera originale e inaspettata, facendo risuonare dentro di sé qualcosa sul sentimento che da sempre muove il mondo e la vita personale di ognuno di noi, sottolineando naturalmente anche la problematica legata al femminicidio.

Una bella ed emozionante serata per una problematica sociale mai abbastanza dibattuta e soprattutto non ancora affrontata e risolta in maniera definitiva e soddisfacente.