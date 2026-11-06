Le Winx tornano a teatro: il nuovo musical diretto da Arturo Brachetti debutta a Sanremo

“Winx Club: The Magic is Back” sarà all’Ariston il 28 novembre. Sul palco musica, danza, illusioni e trasformazioni per un family show pensato per unire nuove generazioni e fan storici

Sanremo. Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha tornano a teatro con un nuovo grande spettacolo dal vivo. “Winx Club: The Magic is Back – Il Musical” arriverà il 28 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, prima tappa indicata nel tour 2026/2027 della produzione firmata Fabrizio di Fiore Entertainment – FDF GAT.

Lo spettacolo, realizzato su licenza Rainbow e basato sulla serie animata Winx Club creata da Iginio Straffi, è diretto da Arturo Brachetti e porta sul palco musica, danza, illusionismo, effetti speciali e trasformazioni. Le musiche e le canzoni originali sono tratte dalla serie animata, mentre la direzione musicale è affidata a Ivan Lazzara.

L’idea è quella di costruire un family show capace di parlare a pubblici diversi: ai bambini che scoprono oggi l’universo delle Winx, ai ragazzi e alle ragazze cresciuti con la serie e ai genitori che possono condividere con i figli un immaginario nato oltre vent’anni fa. Il musical intreccia canto dal vivo, coreografie, videomapping, illusioni e tecnologia, trasformando il mondo di Alfea in un’esperienza teatrale.

La nuova storia parte proprio da Alfea, dove tutto è pronto per una grande celebrazione. L’arrivo delle Trix e il ritorno dello stregone Valtor interrompono però la festa e privano le sei protagoniste dei loro poteri. Bloom e le sue compagne saranno così costrette ad affrontare paure, fragilità e insicurezze per ritrovare la propria forza attraverso il coraggio, la fiducia e l’amicizia. Anche il pubblico sarà coinvolto direttamente nell’avventura.

«Portare l’universo delle Winx a teatro significa raccogliere una sfida affascinante: dare forma concreta a un mondo nel quale tutto sembra possibile», spiega Brachetti nelle note di regia. L’obiettivo è far vivere sul palco castelli, trasformazioni e mondi fantastici attraverso illusioni, videomapping ed effetti speciali, mantenendo però al centro il messaggio della storia: «Il coraggio di credere in sé stessi e la fiducia nelle persone che ci sono accanto».

A interpretare Bloom sarà Emily Shaqiri, mentre Nathalie Ferrandello vestirà i panni di Stella, Ginevra Solferino quelli di Flora, Eleonora G. F. Mandelli sarà Musa, Stella Giorgi interpreterà Tecna e Sarah Harrar sarà Aisha. Le Trix saranno affidate ad Arianna Massobrio, Sofia Maria Bassan e Sara Iaria. Completano i ruoli principali Francesco Cenderelli, nei panni di Sky, e Massimiliano Sacco, che interpreterà Valtor.

La squadra creativa vede, accanto alla regia di Brachetti, le coreografie di Fabrizio Prolli, la scenografia di Tiziana Liberotti, i costumi Rainbow, la direzione musicale di Ivan Lazzara, i visual di Alice Felloni, il disegno luci di Federico Luciano e il sound design di Franco Patimo. La durata prevista dello spettacolo è di circa 90 minuti, più intervallo.