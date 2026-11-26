Sanremo. “Perché non esiste una ricetta perfetta. Ma ci sono ingredienti che non possono mancare!” È questo il cuore di “Le Ricette dell’amore – Relazioni consapevoli: ingredienti e segnali da riconoscere”, l’iniziativa in corso questa mattina, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, promossa da Ats Liguria; Comune di Sanremo; Struttura assistenza consultoriale, e Struttura gestione e promozione salute e sicurezza, con una giornata dedicata in particolare alle scuole.

L’idea di fondo giocare con il linguaggio della cucina per parlare in modo diretto e accessibile ai più giovani di benessere, affettività e prevenzione, mettendo al centro rispetto, consenso, ascolto e parità. Nel percorso formativo vengono richiamati gli “ingredienti” ritenuti imprescindibili per crescere in modo sano: la fiducia, per imparare a riconoscere l’emozione e i comportamenti di controllo; il rispetto, per costruire relazioni sane e positive; il consenso, per comprenderne il valore nelle relazioni; la medicina legale, per individuare i segnali di rischio e i campanelli d’allarme; la rete territoriale, per conoscere servizi e associazioni di prevenzione e sostegno; e le malattie sessualmente trasmissibili (Mst), per informarsi a tutela della salute e del benessere.

La mattinata si è aperta alle 8.30 con l’accoglienza delle classi, per poi entrare nel vivo intorno alle 9 con i saluti istituzionali affidati al vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara, insieme a Simona Donati, dirigente del settore Ambito sociale, e Laura Garibotto, direttrice del Distretto sanitario sanremese. A seguire, l’iniziativa è entrata nel vivo con l’apertura dei lavori e l’introduzione al tema della violenza di genere, agli obiettivi dell’incontro, e al programma della mattinata.

«Apprezzo molto che anche oggi l’Asl abbia promosso un momento di incontro e confronto con i ragazzi delle nostre scuole. Parlare alle nuove generazioni è fondamentale per costruire una cultura dell’ascolto, del rispetto e della consapevolezza dei propri sentimenti, che possa rappresentare un argine alla violenza di genere.», ha affermato il vicesindaco Fellegara, «Nel mio breve saluto vorrei porre l’accento sul linguaggio, e su come avere cura delle parole che utilizziamo quotidianamente possa essere un primo passo per contrastare la violenza in generale e quella di genere in particolare. Iniziative come queste non sono semplici appuntamenti celebrativi, ma rappresentano tasselli concreti e necessari di quel cambiamento culturale indispensabile per superare il problema. Per tutti e tutte è attivo il nostro sportello ISV, dove troverete sempre professioniste pronte all’ascolto e al sostegno.»

Spazio anche alla testimonianza e alla riflessione, con l’ascolto di un messaggio audio di Giulia Cecchettin e la lettura delle sette motivazioni per cui lasciare una relazione violenta; interventi dedicati ad approfondimenti e confronto su fiducia, rispetto, consenso, segnali della violenza attraverso la medicina legale, rete territoriale dei servizi e delle associazioni e malattie sessualmente trasmissibili (Mst). Intorno alle 12 è previsto un momento di condivisione e feedback con gli studenti, prima della conclusione fissata per le 12.30.

«Questa mattina sono qui insieme a noi le classi prima degli istituti Colombo e Cassini.», ha spiegato Alessandra Giacobbo, psicologa del consultorio di Sanremo e moderatrice dell’incontro, «Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno della settimana dedicata alla Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne. Abbiamo voluto dare un titolo simbolico a questa mattinata, “Le ricette dell’amore”, proprio perché abbiamo voluto far riflettere i ragazzi su quelli che sono gli ingredienti che devono esserci all’interno di una relazione sana, e farli riflettere su quelli che, al contrario, sono gli ingredienti che se presenti, fanno male.»