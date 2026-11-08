Le opere di Ligustro entrano nel Museo di Saragozza, il riconoscimento dalla Spagna

Imperia. Le xilografie di Giovanni Berio , in arte Ligustro , entrano nelle collezioni del Museo di Saragozza. Un riconoscimento internazionale per il maestro imperiese dell’incisione giapponese su legno, le cui creazioni saranno conservate, studiate e presentate al pubblico spagnolo. A confermare l’acquisizione è una lettera ufficiale inviata alla famiglia dalla direzione dell’istituzione culturale aragonese.

La donazione è stata effettuata dal figlio Francesco a Víctor Pasamar Gracia, ideatore della Collezione Pasamar-Onila, appassionato e profondo conoscitore delle tecniche artistiche orientali, che ha scelto la struttura museale come sede per custodire e valorizzare i lavori di Ligustro. A esprimere la gratitudine dell’ente è stata Eva María Alquézar, direttrice del Museo di Saragozza, attraverso una comunicazione datata 29 ottobre 2026. «L’arte dell’incisione giapponese su legno esercita un enorme fascino in Occidente, e in particolare in Europa e, naturalmente, in Spagna, dove è molto apprezzata», scrive nella missiva indirizzata a Francesco Berio.