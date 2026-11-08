Le opere di Ligustro entrano nel Museo di Saragozza, il riconoscimento dalla Spagna
Le xilografie del maestro imperiese arricchiscono le collezioni d’arte giapponese. Una lettera ufficiale di ringraziamento alla famiglia Berio
Imperia. Le xilografie di Giovanni Berio, in arte Ligustro, entrano nelle collezioni del Museo di Saragozza. Un riconoscimento internazionale per il maestro imperiese dell’incisione giapponese su legno, le cui creazioni saranno conservate, studiate e presentate al pubblico spagnolo. A confermare l’acquisizione è una lettera ufficiale inviata alla famiglia dalla direzione dell’istituzione culturale aragonese.
La donazione è stata effettuata dal figlio Francesco a Víctor Pasamar Gracia, ideatore della Collezione Pasamar-Onila, appassionato e profondo conoscitore delle tecniche artistiche orientali, che ha scelto la struttura museale come sede per custodire e valorizzare i lavori di Ligustro. A esprimere la gratitudine dell’ente è stata Eva María Alquézar, direttrice del Museo di Saragozza, attraverso una comunicazione datata 29 ottobre 2026. «L’arte dell’incisione giapponese su legno esercita un enorme fascino in Occidente, e in particolare in Europa e, naturalmente, in Spagna, dove è molto apprezzata», scrive nella missiva indirizzata a Francesco Berio.
La responsabile sottolinea il valore dell’acquisizione: «La donazione dell’opera di suo padre, Giovanni Berio, maestro in questa disciplina, è di grandissima importanza per il Museo di Saragozza, poiché arricchisce le sue collezioni. In questo caso, alla bellezza di queste opere si aggiunge la sua generosità, che le rende doppiamente belle». Il ringraziamento arriva anche da Ana Cristina Labaila Sancho, responsabile del patrimonio artistico nipponico, ed Esther Martínez Mingarro, coordinatrice del settore. Le due studiose evidenziano la delicatezza, la qualità tecnica e il simbolismo delle creazioni dell’incisore ligure, assicurando l’impegno a promuoverne la conoscenza presso la società aragonese.
Un risultato che conferma l’interesse per la produzione di Ligustro oltre i confini italiani. L’artista, profondamente legato a Imperia, ha dedicato la propria ricerca alla xilografia giapponese, sviluppando un linguaggio capace di mettere in relazione la tradizione figurativa orientale con la propria sensibilità.
Per Francesco Berio, che ha trasmesso la documentazione a nome degli eredi, il riconoscimento assume un significato che supera la dimensione familiare. La presenza dei lavori paterni in un’istituzione pubblica straniera rappresenta anche un’occasione di valorizzazione per il territorio, a partire dalla città nella quale l’incisore ha operato e che ne custodisce la memoria. Il figlio richiama anche il legame con Genova, sede del Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, storico punto di incontro tra la Liguria e il Giappone. Un percorso che trova nella nuova acquisizione spagnola un’ulteriore testimonianza della diffusione internazionale dell’eredità artistica di Giovanni Berio.
Nella lettera, Eva María Alquézar conclude esprimendo il proprio apprezzamento anche a nome dell’istituzione: «La società potrà godere della delicata emozione che trasmette l’opera di suo padre». Un omaggio accompagnato dall’invito rivolto alla famiglia a visitare Saragozza e le sue raccolte. «Consideri il nostro museo come la sua casa», scrivono le responsabili, suggellando il rapporto nato attorno alle xilografie del maestro imperiese.